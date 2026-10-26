3 loại gia vị quen thuộc có lợi cho sức khỏe trong mùa cúm A

1. Gừng giúp làm ấm cơ thể, dịu họng trong mùa cúm A

Nội dung 1. Gừng giúp làm ấm cơ thể, dịu họng trong mùa cúm A 2. Tỏi giúp bổ sung hợp chất thực vật trong bữa ăn 3. Nghệ bổ sung hợp chất chống oxy hóa

Gừng chứa các hợp chất sinh học như gingerol và shogaol, được nghiên cứu về đặc tính chống viêm và chống oxy hóa. Trong mùa cúm A, gừng có thể được sử dụng làm gia vị trong bữa ăn hoặc pha nước uống ấm, góp phần làm ấm cơ thể, tạo cảm giác dễ chịu và hỗ trợ làm dịu họng khi thời tiết lạnh hoặc khô.

Có thể thái vài lát gừng tươi, hãm với khoảng 200 - 250 ml nước nóng trong 5 - 10 phút để tạo thành thức uống ấm. Nếu muốn, có thể thêm một lượng nhỏ mật ong để tăng hương vị và giúp làm dịu ho. Tuy nhiên, không dùng mật ong cho trẻ dưới 1 tuổi.

Trong bữa ăn hằng ngày, gừng có thể được thêm vào cháo, canh, món hầm hoặc các món cá, thịt. Sử dụng gừng với lượng phù hợp giúp tăng hương vị món ăn, góp phần làm phong phú chế độ dinh dưỡng trong mùa cúm.

Cần lưu ý, hiện chưa có đủ bằng chứng lâm sàng cho thấy ăn gừng hoặc uống nước gừng có thể ngăn ngừa nhiễm virus cúm A. Người bị trào ngược dạ dày – thực quản, thường xuyên ợ nóng hoặc dễ kích ứng đường tiêu hóa nên điều chỉnh lượng gừng theo khả năng dung nạp. Gừng chỉ nên được xem là một thực phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, không thay thế vaccine cúm, các biện pháp phòng lây nhiễm hoặc thuốc điều trị khi có chỉ định.

3 loại thảo dược là gia vị thường có mặt trong bếp,có tác dụng tăng sức đề kháng mùa dịch cúm A. Ảnh minh họa AI.

2. Tỏi giúp bổ sung hợp chất thực vật trong bữa ăn

Tỏi chứa allicin và các hợp chất chứa lưu huỳnh có hoạt tính sinh học, được nghiên cứu về đặc tính kháng khuẩn và chống oxy hóa. Trong bữa ăn hằng ngày, tỏi là gia vị giúp tăng hương vị món ăn, đồng thời bổ sung các hợp chất thực vật vào chế độ dinh dưỡng, góp phần chăm sóc sức khỏe trong mùa cúm A.

Để sử dụng tỏi, có thể bóc vỏ, đập dập hoặc băm nhỏ rồi để khoảng 5 - 10 phút trước khi chế biến. Cách làm này tạo điều kiện cho enzyme alliinase chuyển alliin thành allicin. Tỏi có thể được thêm vào các món rau xào, món hấp, canh, cháo hoặc nước chấm để tăng hương vị. Nên sử dụng lượng phù hợp với khả năng dung nạp của cơ thể.

Tuy nhiên, các nghiên cứu về hoạt tính sinh học của allicin không đồng nghĩa với việc ăn tỏi có thể ngăn ngừa nhiễm virus cúm A. Tỏi nên được sử dụng như một loại gia vị trong chế độ ăn đa dạng, không thay thế vaccine cúm hoặc các biện pháp phòng lây nhiễm.

Ăn nhiều tỏi sống có thể gây nóng rát miệng, ợ nóng, đau bụng hoặc kích ứng đường tiêu hóa. Đặc biệt, người đang dùng thuốc chống đông máu, thuốc chống kết tập tiểu cầu hoặc chuẩn bị phẫu thuật cần thận trọng với các chế phẩm bổ sung tỏi đậm đặc do nguy cơ tăng chảy máu. Không nên tự ý dùng các sản phẩm này để tăng sức đề kháng hoặc phòng cúm.

3. Nghệ bổ sung hợp chất chống oxy hóa

Nghệ chứa curcumin và các hợp chất thực vật khác được nghiên cứu về đặc tính chống oxy hóa, chống viêm. Trong mùa cúm A, nghệ có thể được sử dụng như một loại gia vị trong chế độ ăn đa dạng, góp phần làm phong phú thành phần thực vật của bữa ăn.

Cách sử dụng đơn giản là thêm một lượng nghệ tươi hoặc bột nghệ vừa phải vào các món cá kho, thịt hầm, canh, súp hoặc món rau củ. Nên kết hợp nghệ với nhiều loại rau, trái cây, thực phẩm giàu protein và các nguồn dinh dưỡng khác để bảo đảm khẩu phần cân đối. Không nên xem nghệ là thực phẩm có thể thay thế chế độ ăn đầy đủ hoặc các biện pháp phòng bệnh đã được khuyến cáo.

Cần phân biệt nghệ dùng làm gia vị với các sản phẩm bổ sung curcumin liều cao. Các chế phẩm có hàm lượng curcumin đậm đặc, đặc biệt một số sản phẩm tăng cường hấp thu, đã được ghi nhận có liên quan đến tổn thương gan trong những trường hợp hiếm gặp. Curcumin cũng có thể gây khó chịu đường tiêu hóa và tương tác với một số thuốc.

Người mắc bệnh gan, bệnh đường mật, có sỏi mật hoặc đang sử dụng thuốc điều trị nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng chế phẩm bổ sung curcumin. Để phòng cúm A, cần ưu tiên tiêm vaccine cúm theo khuyến cáo, rửa tay thường xuyên, giữ không gian thông thoáng và hạn chế tiếp xúc gần với người đang có triệu chứng hô hấp.