Phía sau nhà được xem là "điểm tựa" của gia chủ; chọn đúng cây vừa tạo chỗ dựa phong thủy, vừa giữ không gian thông thoáng và an toàn cho móng nhà.

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Chuối

Cây lộc vừng Cây trúc Trúc là một trong những loại cây thường được nhắc đến để hóa giải sát khí và ổn định phong thủy phía sau nhà. Dáng thân thẳng, thanh mảnh và tán lá nhẹ giúp cây không che tối không gian, rất hợp với những khoảng sân sau hẹp. Trong văn hóa Á Đông, trúc còn gắn với khí chất thanh cao và sự kiên cường.

Trồng trúc ở sau nhà không chỉ tạo ra một bức tường xanh vững chắc, che chắn hiệu quả mà còn mang ý nghĩa về sự trường thọ, may mắn và tài lộc.

Chuối Theo câu nói dân gian quen thuộc "trước cau sau chuối", chuối thường được trồng phía sau nhà, tạo mảng xanh mát và thêm sự gần gũi cho khuôn viên kiểu truyền thống. Chuối phát triển nhanh, ưa ẩm, phù hợp với góc sân sau có nhiều nắng; tuy nhiên cần kiểm soát số lượng khóm để tránh mọc lan, che tối và tạo ẩm thấp sát tường.

Cây chuối rẻ quạt trồng sau nhà.

Cây lộc vừng Cây lộc vừng nổi tiếng với những chùm hoa đỏ rực rỡ, buông dài tuyệt đẹp, đặc biệt là vào ban đêm. Tên gọi 'Lộc Vừng' đã hàm chứa ý nghĩa về tài lộc và vượng khí. Trồng lộc vừng ở sau nhà không chỉ mang lại vẻ đẹp lãng mạn cho không gian mà còn được tin là sẽ thu hút may mắn, tài lộc và sự sung túc cho gia đình. Cây lộc vừng cũng có thân gỗ chắc chắn, tán lá rộng, tạo bóng mát và thế vững chãi.

Cây Lộc vừng trưởng thành với tán rộng, hoa đỏ rực rỡ rủ xuống mềm mại. Ảnh: Baidu

Việc lựa chọn và chăm sóc cây trồng ở hậu viện không chỉ là một công việc làm đẹp cho ngôi nhà mà còn là cách để gia chủ thể hiện sự quan tâm đến phong thủy, mong muốn kiến tạo một không gian sống an lành, thịnh vượng. Với những gợi ý trên, hy vọng bạn sẽ có thể chọn được những loại cây ưng ý, giúp củng cố thế 'hậu vững' và mang lại nhiều tài lộc cho gia đình mình.