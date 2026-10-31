3 loại cây lá đỏ rực rỡ, tượng trưng cho tài lộc

Mùa thu là thời điểm nhiều loại cây cảnh ôn đới khoe sắc nhờ sự thay đổi nhiệt độ và thời gian chiếu sáng. Có những loài cây không cần hoa vẫn tạo điểm nhấn nhờ bộ lá chuyển màu từ xanh sang vàng, cam hoặc đỏ.

Dưới đây là 3 loại cây có tán lá đẹp, được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, khả năng sinh trưởng và lên màu của cây còn phụ thuộc vào giống, khí hậu và điều kiện trồng tại từng khu vực.

Cây phong lá đỏ

Nhắc đến mùa thu, không thể không nhắc đến cây phong lá đỏ (Acer rubrum). Đây là loài cây thân gỗ nổi bật với tán lá chuyển màu ngoạn mục: từ xanh mướt vào hè, sang vàng, cam rồi đỏ rực như ngọn đuốc khổng lồ khi tiết trời se lạnh.

Phong lá đỏ có tán lá chuyển màu nổi bật vào màu thu.

Điều đáng nói là phong lá đỏ đã được thuần giống và trồng thành công tại Việt Nam, không còn là “đặc sản” chỉ có ở xứ lạnh.

Thời điểm lý tưởng để trồng là từ đầu mùa thu đến cuối đông (khoảng tháng 10 đến tháng 3), khi nhiệt độ dao động từ 15-22°C, đây là điều kiện hoàn hảo để cây bén rễ và lên màu đẹp nhất.

Trong phong thủy, sắc đỏ của lá phong thuộc hành Hỏa, tượng trưng cho sự thay đổi tích cực, những khởi đầu mới và may mắn.

Trong quan niệm phong thủy, sắc đỏ thường gắn với hành Hỏa, tượng trưng cho sức sống, năng lượng và những khởi đầu mới. Vì thế, một cây phong đỏ trong sân vườn có thể được xem như điểm nhấn mang ý nghĩa may mắn, tích cực cho gia đình.

Cây ngân hạnh

Nếu phong lá đỏ rực rỡ thì cây ngân hạnh (Ginkgo biloba) lại mang vẻ đẹp thanh tao, cổ kính.

Lá ngân hạnh có hình quạt đặc trưng. Khi bước vào mùa thu ở những vùng có khí hậu phù hợp, lá chuyển từ xanh sang vàng óng, tạo nên khung cảnh nổi bật trên nền thân cây và cành nhánh.

Ngân hạnh có lá hình quạt vàng óng vào thu, thân gỗ trường tồn, tượng trưng cho sự vững chãi.

Ngân hạnh là loài cây thân gỗ có tuổi thọ cao, dáng cây thường thẳng và tán phát triển cân đối. Loài cây này có sức sống bền bỉ, có thể thích nghi với nhiều điều kiện môi trường, nhưng không chịu được tình trạng đất úng nước kéo dài.

Mùa thu là thời điểm ngân hạnh đẹp nhất. Cây ưa khí hậu mát, không chịu được nắng gắt kéo dài, nên trồng vào đầu thu sẽ giúp bộ rễ phát triển khỏe trước khi bước vào mùa đông.

Cây phù hợp với nơi có ánh sáng, đất tơi xốp và thoát nước tốt. Khi trồng trong sân vườn, cần tính đến kích thước cây trưởng thành bởi ngân hạnh có thể phát triển thành cây gỗ lớn, không thích hợp với những khoảng sân quá chật.

Tại Việt Nam, người trồng nên tìm hiểu nguồn giống và điều kiện sinh trưởng tại địa phương trước khi lựa chọn. Màu lá vàng đặc trưng vào mùa thu cũng có thể không thể hiện rõ ở những nơi không có sự thay đổi mùa và nhiệt độ tương ứng.

Trong phong thủy, ngân hạnh thường được xem là biểu tượng của sự trường thọ, bền vững và thịnh vượng lâu dài. Một cây ngân hạnh trong khuôn viên nhà vì thế có thể mang ý nghĩa tinh thần về sự bình an, ổn định và gắn kết giữa các thế hệ.

Cây nho dại Virginia

Nếu khuôn viên nhà có một bức tường rào, ban công hoặc mảng tường trống cần phủ xanh, cây nho dại Virginia (Parthenocissus quinquefolia) là lựa chọn lý tưởng.

Nho dại Virginia có lá kép gồm 5 lá chét, thường chuyển đỏ vào mùa thu. Ảnh minh họa.

Đây là loài dây leo thân gỗ có nguồn gốc từ Bắc Mỹ. Lá cây thường gồm 5 lá chét mọc tỏa ra từ một điểm, tạo thành hình dáng giống bàn tay. Vào mùa thu ở những vùng có khí hậu phù hợp, lá chuyển dần sang đỏ, đỏ tía hoặc cam, tạo nên mảng màu nổi bật trên tường và hàng rào.

Tốc độ leo bám nhanh và khả năng che phủ lớn giúp cây trở thành “tấm màn xanh” tự nhiên, vừa giảm nắng vừa tăng tính thẩm mỹ cho không gian sống.

Nho dại Virginia thích hợp với nơi có ánh sáng từ bán phần đến đầy đủ. Màu lá mùa thu thường nổi bật hơn khi cây nhận được nhiều ánh sáng. Cần lưu ý quả của cây không dùng làm thực phẩm vì có độc tính.

Trong phong thủy, dây leo phát triển xanh tốt thường được liên tưởng đến sức sống, sự sinh sôi và khả năng phát triển liên tục. Vì vậy, loài cây này có thể được xem là biểu tượng cho sự bền bỉ và những cơ hội mới.

Dù lựa chọn loại cây nào, người trồng cũng nên căn cứ vào khí hậu, diện tích sân vườn và điều kiện chăm sóc thực tế. Những sắc lá vàng, đỏ của mùa thu có thể tạo nên điểm nhấn đẹp mắt, nhưng không phải loài cây nào cũng chuyển màu rực rỡ trong mọi điều kiện thời tiết.