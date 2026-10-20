3 lô đất Thủ Thiêm chuẩn bị đấu giá, khởi điểm gần 14.575 tỷ đồng: Cao nhất hơn 1 tỷ đồng/m² lô góc
UBND TP.HCM vừa phê duyệt giá khởi điểm đấu giá 3 khu đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, với tổng diện tích hơn 23.600 m², tổng giá khởi điểm gần 14.575 tỷ đồng.
Trong kế hoạch đấu giá, lô 3-12 có diện tích hơn 10.000 m², giá khởi điểm hơn 10.198 tỷ đồng, tương đương trên 1 tỷ đồng/m². Khu đất được quy hoạch công trình hỗn hợp nhà ở và dịch vụ, cao tối đa 25 tầng, quy mô dân số 3.420 người.
Lô 3-8 rộng hơn 8.500 m², có giá khởi điểm hơn 2.632 tỷ đồng, tương đương khoảng 307 triệu đồng/m². Lô 3-9 rộng hơn 5.000 m², giá khởi điểm gần 1.745 tỷ đồng, tương đương 348 triệu đồng/m². Cả hai lô được quy hoạch công trình cao tối đa 10 tầng.
So với giá khởi điểm năm 2021, mức giá hiện nay của 3 lô lần lượt tăng 247%, 159% và 140%. Đáng chú ý, phiên đấu giá năm 2021 từng ghi nhận giá trúng lô 3-12 lên tới 24.500 tỷ đồng, nhưng kết quả sau đó bị hủy do doanh nghiệp trúng đấu giá không thực hiện nghĩa vụ tài chính.
3 khu đất nằm trong kế hoạch đấu giá 8 khu đất tại Thủ Thiêm trong năm 2026, với tổng diện tích hơn 138.000 m².
Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn/3-lo-dat-thu-thiem-chuan-bi-dau-gia-khoi-diem-gan-14575-ty-dong-cao-nhat-hon-1-ty-dongm-lo-goc.html