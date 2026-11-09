3 kiểu ông bà có cách nuôi dạy cháu tích cực, giúp trẻ phát triển cảm xúc và nhân cách

Ông bà không chỉ là người hỗ trợ cha mẹ chăm sóc con nhỏ mà còn có thể góp phần quan trọng trong việc hình thành tính cách, thói quen và khả năng ứng xử của trẻ. Đặc biệt, ba phẩm chất dưới đây được xem là nền tảng cần có ở người trực tiếp đồng hành cùng trẻ trong những năm đầu đời.

Khi cha mẹ trở lại công việc sau thời gian nghỉ thai sản, ông bà thường trở thành chỗ dựa quan trọng trong việc chăm sóc con cháu. Tuy nhiên, nuôi trẻ không chỉ dừng lại ở việc bảo đảm ăn uống, giấc ngủ mà còn đòi hỏi sự kiên nhẫn, trách nhiệm và phương pháp giáo dục phù hợp.

Theo đó, những người ông, người bà có ba đặc điểm dưới đây thường tạo được môi trường thuận lợi để trẻ phát triển toàn diện.

Ảnh minh họa

Ông bà có cảm xúc ổn định, cư xử chừng mực

Trẻ nhỏ chưa biết cách kiểm soát cảm xúc và thường phản ứng bằng cách khóc lóc, mè nheo hoặc giận dỗi. Nếu người chăm sóc thường xuyên nóng nảy, quát mắng, trẻ có thể trở nên sợ hãi, thiếu tự tin hoặc học theo cách ứng xử tiêu cực.

Ngược lại, ông bà biết giữ bình tĩnh, kiên nhẫn lắng nghe và giải thích khi trẻ mắc lỗi sẽ giúp cháu cảm nhận được sự an toàn, tôn trọng. Qua cách ứng xử hằng ngày của người lớn, trẻ cũng dần học cách nhận biết cảm xúc, điều chỉnh hành vi và giao tiếp với mọi người xung quanh.

Ông bà có tinh thần trách nhiệm

Chăm sóc trẻ nhỏ đòi hỏi sự quan tâm liên tục, từ dinh dưỡng, giấc ngủ đến an toàn trong sinh hoạt. Người ông, người bà có trách nhiệm sẽ không xem việc trông cháu đơn thuần là hoàn thành một công việc, mà chủ động tìm hiểu nhu cầu và theo sát từng giai đoạn phát triển của trẻ.

Ảnh minh họa

Họ chú ý đến chế độ ăn uống, những thực phẩm trẻ có thể dị ứng, không để trẻ tự chơi ở nơi nguy hiểm và hạn chế sử dụng điện thoại khi đang trông cháu. Sự chu đáo, nhất quán trong chăm sóc không chỉ giúp cha mẹ yên tâm mà còn tạo cho trẻ những thói quen sinh hoạt lành mạnh.

Ông bà biết yêu thương nhưng không nuông chiều

Yêu thương cháu là điều tự nhiên, nhưng đáp ứng mọi yêu cầu của trẻ không phải lúc nào cũng là cách chăm sóc tốt. Nếu thường xuyên được chiều theo ý muốn, trẻ có thể khó chấp nhận giới hạn, thiếu kiên nhẫn và chưa biết tôn trọng người khác.

Những ông bà có phương pháp giáo dục phù hợp sẽ biết kết hợp tình yêu thương với nguyên tắc. Khi trẻ mắc lỗi, họ không bao che mà nhẹ nhàng phân tích đúng sai, hướng dẫn cháu biết xin lỗi, chia sẻ và tôn trọng đồ đạc của người khác.

Điều quan trọng không phải là nghiêm khắc hay chiều chuộng, mà là giúp trẻ hiểu giới hạn và học cách chịu trách nhiệm với hành vi của mình.

Những năm đầu đời là giai đoạn trẻ hình thành nhiều nền tảng về cảm xúc, hành vi và giao tiếp. Bởi vậy, sự đồng hành của ông bà có ý nghĩa rất lớn nếu được kết hợp với sự thống nhất trong cách nuôi dạy giữa các thành viên trong gia đình. Tình yêu thương, trách nhiệm và những nguyên tắc phù hợp sẽ giúp trẻ có môi trường phát triển an toàn, lành mạnh.