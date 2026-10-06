3 kiểu người càng thân càng dễ khiến bạn mệt mỏi, nên sớm giữ khoảng cách

Không phải mối quan hệ nào cũng cần duy trì ở mức độ thân thiết. Nhận biết những dấu hiệu này giúp mỗi người biết khi nào nên giữ khoảng cách.

Người chỉ biết nhận mà không thấy đủ

Ban đầu, họ có thể cảm ơn khi được giúp đỡ. Tuy nhiên, nếu sự hỗ trợ kéo dài, họ dần xem đó như trách nhiệm của người khác. Khi bạn không thể tiếp tục giúp đỡ, họ có thể cho rằng bạn thay đổi, ích kỷ hoặc không còn nhiệt tình như trước.

Giúp đỡ người khác là điều đáng quý, nhưng lòng tốt cũng cần có giới hạn. Biết nói “không” đúng lúc không phải ích kỷ mà là cách tránh tạo ra sự phụ thuộc trong mối quan hệ.

Lòng tốt cũng cần có giới hạn, đừng để mọi thứ đi quá xa. Ảnh minh họa

Người luôn đổ lỗi nhưng không tự nhìn lại

Khi gặp vấn đề, những người này thường nhanh chóng tìm nguyên nhân từ hoàn cảnh hoặc người khác nhưng hiếm khi xem xét phần trách nhiệm của mình. Nếu tiếp xúc lâu, bạn có thể thường xuyên rơi vào tình huống phải giải thích, xin lỗi hoặc cố gắng làm hài lòng họ, ngay cả khi bản thân không phải người gây ra vấn đề.

Một mối quan hệ lành mạnh cần sự nhìn nhận và điều chỉnh từ cả hai phía. Nếu chỉ một người luôn phải thay đổi, sự cân bằng rất khó duy trì.

Người thích bàn tán chuyện riêng của người khác

Đời tư và bí mật của người khác có thể trở thành đề tài để họ trò chuyện, gây chú ý hoặc tạo sự kết nối. Có thể bạn cảm thấy thú vị khi nghe những câu chuyện ấy, nhưng hãy thử đặt một câu hỏi: Nếu họ sẵn sàng kể chuyện riêng của người khác, liệu chuyện của mình có được giữ kín?

Sự tin tưởng là một trong những nền tảng quan trọng của tình bạn và các mối quan hệ lâu dài. Vì vậy, người thường xuyên mang chuyện riêng của người khác ra bàn tán có thể không phải là người phù hợp để bạn chia sẻ những điều riêng tư.

Người thích bàn tán chuyện riêng của người khác là những người không nên kết thân. Ảnh minh họa

Biết giữ khoảng cách cũng là một cách bảo vệ bản thân

Trưởng thành không có nghĩa là phải duy trì mọi mối quan hệ bằng mọi giá. Với những người thường xuyên đòi hỏi, đổ lỗi hoặc làm ảnh hưởng đến ranh giới riêng tư, điều cần thiết đôi khi không phải là cố thay đổi họ mà là chủ động điều chỉnh mức độ tiếp xúc.

Bình yên trong các mối quan hệ đôi khi bắt đầu từ một lựa chọn rất đơn giản: biết ai nên ở gần và ai nên giữ một khoảng cách phù hợp.