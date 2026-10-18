3 kiểu đàn ông dễ đẩy hôn nhân vào ngõ cụt

Không biết giữ chừng mực trong giao tiếp

Ngoài công việc và những mối quan hệ cần thiết, đàn ông có được quen biết, trò chuyện với phụ nữ khác không? Tất nhiên là được. Nhưng một người đàn ông đã có gia đình, ngày nào cũng nhắn tin, tâm sự chuyện riêng tư với một người phụ nữ khác thì rốt cuộc họ có bao nhiêu chuyện để nói với nhau?

Đặc biệt, có những người còn cho rằng chỉ cần chưa lên giường với nhau thì chẳng có gì gọi là phản bội. Nhắn tin thân mật một chút cũng được, quan tâm nhau một chút cũng được, đi ăn riêng, tâm sự chuyện riêng tư cũng chẳng sao. Đến khi vợ khó chịu thì lại bảo: “Có làm gì đâu mà em phải nghĩ nhiều!”.

Ra ngoài thích thể hiện như người độc thân

Có những người đàn ông ở nhà vẫn ăn cơm vợ nấu, ngủ chung giường với vợ, được vợ chăm sóc từng chút một. Nhưng bước ra ngoài, cứ nhắc đến vợ là lại than không còn tình cảm, vợ chồng chẳng hợp nhau, sống với nhau chỉ vì con.

Họ kể về cuộc hôn nhân của mình như thể bản thân là một người đàn ông bất hạnh, thiếu thốn tình cảm và đang rất cần một người phụ nữ khác thấu hiểu.

Một người đàn ông thực sự trân trọng gia đình sẽ không cố tình tạo cho phụ nữ khác cảm giác rằng mình đang độc thân, cô đơn hay có một cuộc hôn nhân chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.

Quá nhiệt tình chăm sóc phụ nữ khác

Có những người đàn ông rất thích thể hiện mình là người tâm lý, chu đáo với phụ nữ bên ngoài. Người ta ốm một chút thì hỏi han, người ta buồn một chút thì an ủi, người ta gặp khó khăn thì nhiệt tình giúp đỡ. Thậm chí còn nhớ cả những sở thích, thói quen, những chuyện nhỏ nhặt của người ta.

Trong khi vợ mình ở nhà mệt mỏi, buồn tủi thế nào thì chẳng buồn để ý.

Vợ người ta đã có chồng để yêu thương, bạn gái người ta đã có người yêu để dỗ dành. Chồng bạn cứ thích chen vào thể hiện mình là người đàn ông tâm lý, chu đáo, dịu dàng để làm gì?

Nếu thực sự có lòng tốt, có thời gian và có nhiều tình yêu thương đến thế thì ngoài xã hội còn biết bao người khó khăn cần được giúp đỡ. Mẹ mình cũng cần được quan tâm, con mình cũng cần được chăm sóc và người vợ đang sống cùng mình cũng cần được yêu thương.

Một người đàn ông tử tế hoàn toàn có thể có bạn bè khác giới, có thể quan tâm và giúp đỡ phụ nữ khác. Nhưng anh ta phải biết giữ chừng mực, biết tôn trọng cuộc hôn nhân của mình và hiểu rằng không phải sự quan tâm nào cũng phù hợp với một người đã có gia đình.

Bạn đừng đợi đến lúc chồng mình thực sự ngoại tình mới bắt đầu xem xét cách anh ta cư xử với phụ nữ khác. Bởi vì sự phản bội đôi khi đã bắt đầu từ rất lâu trước khi có chuyện lên giường với nhau.