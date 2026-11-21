Có mặt tại trụ sở Công an phường Lào Cai để thực hiện thủ tục định danh điện tử, bà Hoàng Thị Loan ở tổ dân phố 11 Cốc Lếu, phường Lào Cai được cán bộ công an hướng dẫn ngay từ những thao tác đầu tiên. Trong quá trình kiểm tra thông tin cá nhân, đối chiếu dữ liệu, cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID, bà đều được cán bộ hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu.

Bà Loan chia sẻ: “Với những thao tác còn lúng túng trên điện thoại thông minh, tôi được các cán bộ, chiến sĩ Công an phường hướng dẫn rất nhiệt tình, trách nhiệm. Bây giờ tôi đã biết cách truy cập và sử dụng tài khoản định danh điện tử”.

Mô hình "3 không, 4 rõ" được Công an phường Lào Cai triển khai từ tháng 10/2025.

Với phương châm “lấy người dân làm trung tâm phục vụ”, mô hình “3 không, 4 rõ” được Công an phường Lào Cai triển khai từ tháng 10/2025, nhằm nâng cao hiệu quả công tác, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ Nhân dân. Trong đó, “3 không” gồm: không yêu cầu người dân kê khai lại những thông tin đã có trong dữ liệu số; không thanh toán tiền mặt; không để hồ sơ trễ hẹn.

Đối với “4 rõ”, gồm: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ thời gian hoàn thành. Đây là những yêu cầu được cụ thể hóa trong từng khâu tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ. Để thực hiện các tiêu chí này, Công an phường bố trí cán bộ thường trực tại điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời tuyên truyền, giải thích về vai trò, ý nghĩa và cách sử dụng ứng dụng VNeID.

Công an phường Lào Cai đã tiếp nhận và giải quyết qua Dịch vụ công trực tuyến hơn 2.640 hồ sơ với 528 lượt đo lường rất hài lòng trên ứng dụng VNeID.

Đại úy Nguyễn Duy Bằng - Công an phường Lào Cai cho biết: "Sau sáp nhập, phường Lào Cai có mật độ dân cư cao nhất tỉnh, với hơn 21.000 hộ và trên 80.000 nhân khẩu. Vì vậy, mô hình không chỉ đặt ra yêu cầu nâng cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ mà còn hướng tới thay đổi thói quen của người dân trong tiếp cận các dịch vụ hành chính. Đối với những người chưa quen sử dụng thiết bị thông minh, cán bộ Công an phường trực tiếp hướng dẫn từng thao tác, giúp người dân từng bước tiếp cận và sử dụng các tiện ích số".

Sau hơn một năm triển khai, mô hình từng bước tạo chuyển biến trong giải quyết thủ tục hành chính và tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, chiến sĩ. Việc khai thác dữ liệu số góp phần hạn chế yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin đã có; thanh toán trực tuyến giúp giảm giao dịch tiền mặt; công khai người phụ trách và thời hạn giải quyết tạo điều kiện để người dân theo dõi, giám sát tiến độ xử lý hồ sơ.

Mô hình đã tạo những chuyển biến cụ thể trong chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và thái độ phục vụ của cán bộ, chiến sĩ.

Quan trọng hơn, mỗi cán bộ, chiến sĩ đã chủ động hơn trong công việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, không để những vướng mắc trong quy trình trở thành phiền hà cho người dân.

Từ khi triển khai mô hình đến nay, Công an phường Lào Cai đã tiếp nhận và giải quyết hơn 2.640 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, chủ yếu thuộc các lĩnh vực: đăng ký thường trú, tạm trú, xác nhận và điều chỉnh thông tin cư trú. Đáng chú ý, 100% hồ sơ được giải quyết trước hoặc đúng hạn; 100% thủ tục hành chính có phát sinh phí, lệ phí được thanh toán trực tuyến. Qua hệ thống đo lường mức độ hài lòng trên ứng dụng VNeID, đã ghi nhận 528 lượt đánh giá ở mức rất hài lòng. Bên cạnh đó, tỷ lệ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID trên địa bàn đạt trên 98%.

Những kết quả này cho thấy nỗ lực của Công an phường trong thực hiện các tiêu chí của mô hình, nhất là nâng cao trách nhiệm giải quyết hồ sơ, đẩy mạnh thanh toán trực tuyến và hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ số.

Thời gian tới, Công an phường Lào Cai xác định tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng mô hình “3 không, 4 rõ”, gắn cải cách hành chính với chuyển đổi số và nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn. Trong đó, tập trung nâng cao trách nhiệm của cán bộ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục; khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu; tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng VNeID và dịch vụ công trực tuyến, nhất là người cao tuổi, người còn hạn chế về kỹ năng công nghệ.

“3 không, 4 rõ” - Đổi mới từ tinh thần phục vụ Nhân dân.

Trung tá Trịnh Thế Tân - Phó trưởng Công an phường Lào Cai cho biết: “Việc kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các tiêu chí chúng tôi sẽ duy trì thường xuyên nhằm kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện gây phiền hà, thiếu trách nhiệm, để xảy ra hồ sơ trễ hạn. Ý kiến phản hồi và mức độ hài lòng của người dân tiếp tục là căn cứ quan trọng để đánh giá chất lượng phục vụ, điều chỉnh phương thức tổ chức thực hiện cho phù hợp với thực tiễn”.

Với những kết quả bước đầu, mô hình “3 không, 4 rõ” góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, trọng dân, tận tụy phục vụ Nhân dân. Qua đó, mỗi thủ tục được giải quyết bằng tinh thần trách nhiệm, mỗi người dân được hỗ trợ bằng sự tận tình và mỗi cam kết đều được thực hiện bằng kết quả cụ thể, cải cách hành chính sẽ không còn là nhiệm vụ riêng của cơ quan công quyền mà trở thành trải nghiệm tích cực trong đời sống hằng ngày của người dân.