Sự việc xảy ra vào trưa 13/11 trên quốc lộ 4G, đoạn qua xã Chiềng Khương, tỉnh Sơn La. Toàn bộ diễn biến được camera an ninh ghi lại.

Theo hình ảnh từ camera, một em nhỏ điều khiển xe đạp bất ngờ đi từ trong ngõ ra đường, đúng lúc xe điện chở hai học sinh đang di chuyển tới. Do không kịp xử lý, hai phương tiện va chạm khiến cả ba em cùng ngã xuống lòng đường.

Đúng thời điểm này, một chiếc xe đầu kéo di chuyển theo hướng ngược lại đang tiến đến gần. Ba học sinh vừa đứng dậy sau cú ngã nhưng chưa kịp dựng xe, trong khi khoảng cách với phương tiện lớn ngày càng thu hẹp.

Phát hiện nhóm học sinh phía trước, tài xế xe đầu kéo lập tức đánh lái sang phải, đưa phương tiện lao lên vỉa hè để tránh va chạm. Tình huống diễn ra trong tích tắc khiến người xem không khỏi thót tim. May mắn, cả ba học sinh đều không bị thương sau sự việc.

Đoạn video sau khi được chia sẻ đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự nhẹ nhõm khi các em nhỏ thoát nạn, đồng thời đánh giá cao phản xạ của tài xế xe đầu kéo trong tình huống bất ngờ.

Vụ việc cũng là lời cảnh báo về nguy cơ tai nạn khi trẻ em tham gia giao thông thiếu quan sát, đặc biệt tại các vị trí giao cắt giữa đường lớn và ngõ nhỏ. Người điều khiển xe cần giảm tốc độ, quan sát kỹ trước khi nhập vào đường chính, tránh những tình huống nguy hiểm tương tự.