3 học sinh mắc não mô cầu, có 1 em tử vong: Ai cần uống thuốc dự phòng?

Ngày 16-10, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh thông tin về chùm ca bệnh do não mô cầu nhóm B tại Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước) khiến 1 học sinh tử vong, 2 em đang điều trị tại bệnh viện. Ngành Y tế đang khẩn trương điều tra dịch tễ, rà soát người tiếp xúc gần và triển khai các biện pháp phòng bệnh.

Nhân viên y tế phối hợp với Trường THCS Hai Bà Trưng rà soát người tiếp xúc gần, triển khai kháng sinh dự phòng, hướng dẫn vệ sinh và theo dõi sức khỏe học sinh. Ảnh: Sở Y tế TP. HCM

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh (HCDC), ngày 14-10, 1 học sinh (SN 2014) được chẩn đoán mắc bệnh não mô cầu tối cấp, diễn tiến sốc nhiễm trùng và suy đa cơ quan. Dù được điều trị tích cực, bệnh nhi không qua khỏi. Kết quả xét nghiệm xác định em nhiễm não mô cầu nhóm B.

Cùng ngày, 1 học sinh khác cùng trường nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh và được xác định mắc viêm màng não do não mô cầu nhóm B.

Ngày 15-10 tiếp tục có 1 học sinh khác, ngồi cùng bàn với trường hợp tử vong, xuất hiện triệu chứng sốt và nhập viện. Kết quả xét nghiệm xác nhận em mắc bệnh. 2 bệnh nhi hiện đang được điều trị, theo dõi sức khỏe.

Trước tình hình trên, ngành Y tế thành phố phối hợp với nhà trường và chính quyền địa phương rà soát những người tiếp xúc với các ca bệnh để xác định đối tượng cần uống kháng sinh dự phòng.

Theo khuyến cáo y tế, người tiếp xúc gần với bệnh nhân não mô cầu, như người sống cùng nhà hoặc người tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết đường hô hấp, cần được đánh giá để sử dụng kháng sinh dự phòng theo chỉ định chuyên môn.

Đối với trường học, cơ quan y tế sẽ xác định cụ thể những học sinh, giáo viên và người liên quan thuộc diện nguy cơ. Phụ huynh không tự ý mua thuốc cho trẻ sử dụng mà cần tuân thủ hướng dẫn của cơ quan y tế.

Bệnh não mô cầu do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra, có thể dẫn đến viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết và diễn tiến nghiêm trọng trong thời gian ngắn. Các dấu hiệu cần chú ý gồm: sốt, đau đầu, nôn ói, cứng gáy, phát ban bất thường hoặc tình trạng sức khỏe xấu đi nhanh chóng. Bệnh thường lây truyền qua đường hô hấp từ người bệnh hoặc người lành mang vi khuẩn thông qua các hành vi như ho, hắt hơi, nói chuyện, tiếp xúc với các giọt bắn đường hô hấp hoặc dùng chung vật dụng cá nhân. Thời gian ủ bệnh trung bình kéo dài từ 3-4 ngày. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện vệ sinh cá nhân, giữ vệ sinh đường hô hấp và chủ động đến cơ sở y tế khi có triệu chứng nghi ngờ, đặc biệt nếu từng tiếp xúc gần với người bệnh. Vaccine phòng não mô cầu nhóm B hiện đã có, nhưng không thay thế kháng sinh dự phòng đối với người tiếp xúc gần thuộc diện được chỉ định.