3 học sinh bỏ học, bắt xe đi làm xa và hành động kịp thời của công an

Ngày 28/10, tin từ Công an xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đã kịp thời ngăn chặn 3 học sinh có ý định bỏ học, đi làm xa tại TP Bắc Ninh. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, các em đồng ý trở về địa phương và được bàn giao cho gia đình an toàn.

Trước đó, khoảng 11h50 ngày 25/10, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Bản Lầu phát hiện 3 học sinh có ý định bỏ học, rời địa phương để đi làm xa.

Nhận thấy các em còn nhỏ tuổi, việc tự ý đi làm xa có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng đến quá trình học tập và quyền lợi chính đáng, lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động và ngăn chặn.

Gia đình 03 cháu bé đến đón tại trụ sở Công an xã Bản Lầu. Ảnh: CA.↵

Sau khi xác định 3 học sinh đã di chuyển đến TP Bắc Ninh, Công an xã Bản Lầu phối hợp với tài xế xe khách đưa các em đến địa phương này để kịp thời giữ lại, không cho tiếp tục hành trình.

Lực lượng công an sau đó trực tiếp liên lạc, giải thích và khuyên nhủ các em không bỏ học, đi làm xa khi chưa đủ tuổi và chưa có sự đồng ý của gia đình. Qua quá trình kiên trì vận động, cả 3 học sinh dần nhận thức được những nguy cơ có thể gặp phải và đồng ý trở về nhà.

Đến 21h cùng ngày, cả 3 em được đưa về địa phương an toàn, bàn giao cho gia đình tiếp tục quản lý, chăm sóc.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm, quản lý và giáo dục con em; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của trẻ để kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường và có biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Bên cạnh đó, gia đình cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường và lực lượng công an trong công tác quản lý, bảo vệ trẻ em, tránh để các em tự ý bỏ học, đi làm xa khi chưa đủ tuổi. Điều này nhằm phòng ngừa nguy cơ trẻ bị dụ dỗ, lừa gạt, bóc lột sức lao động hoặc rơi vào những tình huống mất an toàn.