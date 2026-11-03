3 hãng bay lớn nhất Trung Quốc lao đao

3 hãng hàng không lớn nhất Trung Quốc gồm Air China, China Eastern Airlines và China Southern Airlines đang đứng trước nguy cơ kết thúc năm 2026 trong tình trạng thua lỗ, sau khi kết quả kinh doanh quý III suy giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Theo Reuters, hai hãng Air China và China Eastern có thể ghi nhận năm thua lỗ thứ 7 liên tiếp kể từ đại dịch Covid-19, dựa trên ước tính của các chuyên gia phân tích do LSEG tổng hợp.

Trong khi đó, China Southern Airlines, doanh nghiệp vừa có lãi trở lại vào năm 2025 lần đầu tiên kể từ năm 2019, cũng được dự báo quay lại tình trạng thua lỗ.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm cho thấy cả 3 hãng đều ghi nhận lợi nhuận âm, trái ngược với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận lao dốc trong mùa cao điểm

Trong quý III, Air China ghi nhận lợi nhuận ròng 270,6 triệu nhân dân tệ (khoảng 40,62 triệu USD), giảm 93% so với cùng kỳ năm trước.

China Eastern Airlines đạt lợi nhuận ròng 64 triệu nhân dân tệ (9,63 triệu USD), giảm 98%. Trong khi đó, China Southern Airlines chuyển từ mức lãi 3,84 tỷ nhân dân tệ (580 triệu USD) cùng kỳ năm 2025 sang lỗ ròng 609 triệu nhân dân tệ (91,6 triệu USD).

Đáng chú ý, quý III vốn là giai đoạn kinh doanh thuận lợi nhất của các hãng hàng không Trung Quốc, khi trùng với mùa du lịch hè cao điểm. Tuy nhiên, giá nhiên liệu bay tăng mạnh đã làm suy giảm đáng kể hiệu quả kinh doanh của nhóm doanh nghiệp này.

Theo Reuters, giá nhiên liệu hàng không đã tăng hơn gấp đôi kể từ khi Mỹ và Israel triển khai chiến dịch quân sự nhằm vào Iran vào cuối tháng 2.

Khác với nhiều hãng hàng không tại châu Á và châu Âu, các hãng bay Trung Quốc sử dụng ít công cụ phòng ngừa rủi ro biến động giá nhiên liệu hơn. Điều này khiến chi phí khai thác của họ chịu tác động lớn khi giá dầu tăng.

Áp lực nhiên liệu cũng xuất hiện trong bối cảnh hoạt động khai thác bị ảnh hưởng bởi các cơn bão, làm gián đoạn một phần hoạt động hàng không trong giai đoạn cao điểm.

Cạnh tranh khốc liệt

Không chỉ vậy, đà suy giảm lợi nhuận còn phản ánh sức ép từ thị trường hàng không nội địa, nơi các hãng phải cạnh tranh gay gắt để thu hút hành khách.

Giá vé máy bay nội địa Trung Quốc chịu sức ép trong quý III do cạnh tranh ngày càng khốc liệt, bao gồm cả sự mở rộng của mạng lưới đường sắt cao tốc.

Cạnh tranh ở thị trường hàng không Trung Quốc ngày càng khốc liệt. Ảnh: Reuters.

Huatai Securities ước tính doanh thu bình quân trên mỗi hành khách của Air China, chỉ số thường được sử dụng để phản ánh mặt bằng giá vé, giảm 5% trong quý III. Diễn biến này khiến hãng khó có thể bù đắp phần chi phí nhiên liệu gia tăng.

Ông Nathan Gee, Giám đốc nghiên cứu vận tải khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại BofA Global Research, nhận định các hãng hàng không Trung Quốc có thể tiếp tục ghi nhận lợi nhuận âm trong quý IV, vốn là giai đoạn thấp điểm theo mùa, do tác động từ giá nhiên liệu tăng cao.

Dù vậy, thị trường đã xuất hiện một số tín hiệu cải thiện về giá vé. Theo các khảo sát được ông Gee đề cập, giá vé nội địa sau kỳ nghỉ Quốc khánh tháng 10 tăng ở mức hai chữ số so với cùng kỳ năm trước, trong bối cảnh các hãng kiểm soát nguồn cung ghế.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cho rằng nhiên liệu vẫn là trở ngại lớn đối với triển vọng lợi nhuận. Biên lợi nhuận của các hãng hàng không Trung Quốc tiếp tục chịu sức ép từ chi phí nhiên liệu tăng mạnh và nhu cầu tiêu dùng yếu.

Để kiểm soát chi phí, các hãng đang tìm cách tăng số giờ khai thác của mỗi máy bay. Dù vậy, ông Gee cho rằng dư địa cắt giảm chi phí trên quy mô lớn của các doanh nghiệp này không còn nhiều.

Sức ép từ kết quả kinh doanh cũng phản ánh lên thị trường chứng khoán. Tính từ đầu năm đến ngày 2/11, cổ phiếu Air China, China Eastern Airlines và China Southern Airlines lần lượt giảm 38%, 46% và 39%.

Diễn biến này cho thấy triển vọng phục hồi của ngành hàng không Trung Quốc vẫn đối mặt nhiều thách thức, ngay cả khi nhu cầu đi lại trong các dịp cao điểm có dấu hiệu cải thiện.