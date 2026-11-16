3 gương mặt tiêu biểu vòng Sơ khảo tuần 2 cuộc thi tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Lộ diện 3 thí sinh xuất sắc nhất tuần 2

Tiếp nối thành công của tuần thi đầu tiên, Vòng Sơ khảo tuần 2 tiếp tục ghi nhận sự quan tâm và tham gia tích cực của đông đảo thí sinh. Kết quả, Ban Tổ chức đã tìm ra 3 cá nhân có thành tích xuất sắc nhất ở hạng mục cá nhân, gồm:

Giải Nhất (2.000.000 đồng): Chị Trần Thúy Hà, Trường THCS Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị.

Giải Nhì (1.000.000 đồng): Chị Trần Thùy Dung, Trường Mầm non Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị.

Giải Ba (1.000.000 đồng): Anh Nguyễn Quang Tuyến, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí Công Thương, các thí sinh cho biết đã biết đến cuộc thi thông qua Fanpage “Chung tay sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” và các hoạt động tuyên truyền trên mạng xã hội. Sự thiết thực của nội dung cùng hình thức thi trực tuyến thuận tiện là những yếu tố thu hút họ tham gia.

Để đạt kết quả tốt, các thí sinh đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động tìm hiểu kiến thức, nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật liên quan và đọc cẩn thận từng câu hỏi trước khi lựa chọn đáp án.

Từ kiến thức pháp luật đến thay đổi thói quen sử dụng năng lượng

Đối với chị Trần Thúy Hà, giải Nhất tuần 2 không chỉ là sự ghi nhận cho quá trình tìm hiểu kiến thức mà còn là động lực để tiếp tục lan tỏa thông điệp tiết kiệm năng lượng trong môi trường giáo dục.

Chị Hà chia sẻ: “Cuộc thi có ý nghĩa rất thiết thực, không chỉ là một sân chơi tìm hiểu pháp luật mà còn là hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả”.

Chị Trần Thúy Hà, Trường THCS Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, cuộc thi không chỉ là một sân chơi tìm hiểu pháp luật mà còn là hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Là một giáo viên và Bí thư Chi đoàn, chị Hà cho rằng bản thân có trách nhiệm lan tỏa những kiến thức, thông điệp tích cực đến đồng nghiệp, đoàn viên và học sinh. Thời gian tới, chị dự kiến lồng ghép nội dung tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả vào các hoạt động giáo dục, sinh hoạt Chi đoàn và phong trào của nhà trường; khuyến khích học sinh hình thành thói quen tắt đèn, quạt và các thiết bị điện khi không sử dụng, tận dụng ánh sáng và gió tự nhiên.

Trong khi đó, chị Trần Thùy Dung cho biết đây không phải lần đầu tiên tham gia cuộc thi. Năm 2025, chị từng may mắn đạt giải và tiếp tục trở lại với sân chơi năm 2026 để cập nhật kiến thức pháp luật, đồng thời củng cố những thói quen sử dụng năng lượng tích cực.

Chia sẻ về động lực tham gia, chị Dung cho biết: “Điều thôi thúc tôi trở lại cuộc thi năm 2026 không chỉ là niềm vui chinh phục kiến thức mà còn là mong muốn hiểu biết thêm về pháp luật, nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng và lan tỏa những hành động thiết thực đến gia đình, đồng nghiệp và cộng đồng”.

Theo chị Trần Thùy Dung, Trường Mầm non Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị, giá trị lớn nhất mà cuộc thi mang lại không chỉ nằm ở giải thưởng mà còn là những kiến thức bổ ích và sự thay đổi trong nhận thức, hành động

Theo chị Dung, giá trị lớn nhất mà cuộc thi mang lại không chỉ nằm ở giải thưởng mà còn là những kiến thức bổ ích và sự thay đổi trong nhận thức, hành động. Chị đã chủ động tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tận dụng ánh sáng và gió tự nhiên, hạn chế lãng phí điện, đồng thời nhắc nhở người thân cùng thực hiện.

Cùng chung quan điểm, anh Nguyễn Quang Tuyến cho biết từ lần đạt giải năm 2024 đến nay, việc tiết kiệm năng lượng đối với anh đã chuyển từ ý thức ghi nhớ thành thói quen tự nhiên mỗi ngày.

Anh Tuyến chia sẻ: “Từ lần đạt giải năm 2024 đến nay, việc tiết kiệm năng lượng đối với mình đã chuyển từ ‘ý thức ghi nhớ’ thành ‘thói quen tự nhiên’ mỗi ngày”.

Không chỉ duy trì nguyên tắc tắt thiết bị khi không sử dụng, anh Tuyến còn chủ động thay thế các thiết bị cũ trong gia đình bằng sản phẩm có dán nhãn năng lượng hiệu suất cao, theo dõi mức tiêu thụ điện hằng tháng và tích cực lan tỏa thói quen tiết kiệm điện đến người thân, đồng nghiệp.

Đối với anh Nguyễn Quang Tuyến, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, động lực trở lại cuộc thi năm 2026 là mong muốn cập nhật những quy định, chính sách pháp luật mới nhất về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Theo anh Tuyến, động lực trở lại cuộc thi năm 2026 trước hết là mong muốn cập nhật những quy định, chính sách pháp luật mới nhất về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội để thử sức bản thân và góp phần truyền tải thông điệp sống xanh đến cộng đồng.

Những chia sẻ từ 3 thí sinh cho thấy sức lan tỏa của cuộc thi không dừng lại ở một sân chơi tìm hiểu pháp luật mà còn hướng đến việc hình thành những hành vi sử dụng năng lượng có trách nhiệm. Mỗi hành động nhỏ, từ tắt thiết bị điện khi không cần thiết đến lựa chọn sản phẩm tiết kiệm năng lượng, đều có thể góp phần giảm lãng phí, bảo vệ môi trường và bảo đảm an ninh năng lượng.

THÔNG TIN CUỘC THI Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026chính thức được phát động từ ngày 23/10/2026, gồm 3 Vòng chính: Vòng Sơ khảo: Tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến dành cho các cá nhân và tập thể tham gia dự thi thông qua các thiết bị điện tử. Vòng Sơ khảo diễn ra từ ngày 23/10/2026 đến ngày 13/11/2026, gồm 3 tuần thi. Kết thúc 3 tuần thi, Ban Tổ chức công bố các đội đủ điều kiện tham dự Vòng Tập huấn. Vòng Tập huấn: Ban Tổ chức và các chuyên gia tiến hành tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật, đồng thời trang bị kiến thức và kỹ năng trình diễn, truyền tải thông điệp cho các đội thi. Qua Vòng Tập huấn, Ban Tổ chức lựa chọn từ 3 - 5 đội tham dự Vòng Chung kết. Vòng Chung kết: Dự kiến diễn ra trong tháng 11/2026 theo hình thức trực tiếp với sự tranh tài của các đội xuất sắc nhất. Các đội sẽ thể hiện kiến thức, hiểu biết pháp luật và tài năng thông qua sân khấu hóa việc áp dụng pháp luật, xử lý tình huống pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.