3 giờ cho thí sinh chứng minh năng lực tại Nhà Thiết kế trẻ Việt Nam 2026

Ba tiếng để biến hai mảnh vải trắng và xanh thành một thiết kế hoàn chỉnh là thử thách dành cho những thí sinh bước vào “Working Room” của cuộc thi. (Ảnh: BTC)

Ba tiếng để biến hai mảnh vải trắng và xanh thành một thiết kế hoàn chỉnh là thử thách dành cho những thí sinh bước vào “Working Room” của Cuộc thi tìm kiếm Nhà Thiết kế trẻ Việt Nam 2026.

Không có sản phẩm hoàn thiện từ trước, cũng không có nhiều thời gian để cân nhắc, các thí sinh phải bắt đầu từ ý tưởng, lựa chọn cách xử lý chất liệu rồi dựng phom và hoàn thiện trang phục trong cùng một khoảng thời gian. Sau đó, họ trực tiếp trình bày sản phẩm trước hội đồng gồm nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, nhà thiết kế Hoàng Minh Hà và stylist Kelbin Lei.

Với cuộc thi dành cho những người mới bước vào nghề, thử thách này tạo ra một thước đo khác so với phần Casting. Một ý tưởng tốt là chưa đủ nếu người thiết kế không biết biến nó thành trang phục trong điều kiện hạn chế về thời gian và vật liệu.

Cá tính phải đi cùng kỹ năng

Ở vòng sơ tuyển miền Bắc vừa diễn ra tại Hà Nội, Nguyễn Duy Long, sinh viên Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội, được trao vé vào thẳng “Working Room” sau khi mang ba thiết kế với người mẫu trình diễn.

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường nhận xét: “Em là thí sinh có sự chuẩn bị tốt nhất, chỉn chu, chuyên nghiệp. Anh muốn tinh thần này là tinh thần các thí sinh khác phải học hỏi.”

Nguyễn Duy Long, sinh viên Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội, được trao vé vào thẳng “Working Room.” (Ảnh: BTC)

Vũ Thị Minh Hạ, sinh viên năm 5 ngành Mỹ thuật công nghiệp, lại tạo dấu ấn bằng kỹ thuật thủ công. Cô tự thực hiện các công đoạn cắt may và dành khoảng một tuần để xử lý phần voan trên thiết kế.

Giám khảo Đỗ Mạnh Cường đánh giá kỹ thuật cắt may của Minh Hạ tương đối tốt, trong khi Hoàng Minh Hà chú ý đến sự đầu tư của cô cho từng chi tiết. Cả ba giám khảo đồng thuận để Minh Hạ bước tiếp.

Lê Quang Việt, sinh viên Mỹ thuật công nghiệp chuyên ngành Thời trang, mang cảm hứng từ đường đua F1 vào bộ sưu tập dành cho nhóm khách hàng nam 10-14 tuổi. Việt tự thực hiện từ tẩy vải, vẩy sơn đến cắt may.

Lê Quang Việt, sinh viên Mỹ thuật công nghiệp chuyên ngành Thời trang, mang cảm hứng từ đường đua F1 vào bộ sưu tập. (Ảnh: BTC)

Khi thiết kế chưa hoàn toàn thuyết phục hội đồng, anh được yêu cầu phác thảo một thiết kế nữ trong 2 phút. Bài kiểm tra bất ngờ này buộc thí sinh phải rời khỏi ý tưởng đã chuẩn bị để phản ứng ngay với một yêu cầu mới. Khả năng nắm bắt và xử lý nhanh giúp Quang Việt tiếp tục được ba giám khảo lựa chọn.

Phạm Đỗ Yến Vy (Julia) theo đuổi hướng thiết kế dựa trên cảm xúc, quan điểm cá nhân và hình thể. Từ ý tưởng đến hoàn thiện, cô tự đảm nhiệm phần lớn quá trình, tạo sự thống nhất giữa cá tính và trang phục.

Giám khảo Hoàng Minh Hà đánh giá cao hướng đi này, trong khi Kelbin Lei chú ý đến cách Yến Vy kết nối phong cách cá nhân với thiết kế.

Ý tưởng tái chế cùng cách xử lý vật liệu giúp Nhật Lam nhận được ba “Say Yes” từ hội đồng giám khảo. (Ảnh: BTC)

Một cá tính khác đến từ Hoàng Vũ Nhật Lam với bộ sưu tập “I AM.” Lấy cảm hứng từ những người thu gom đồng nát, Nhật Lam sử dụng jean cũ, nắp lon bia, chai nhựa và các mảnh sắt vụn để tạo nên trang phục mới. Ý tưởng tái chế cùng cách xử lý vật liệu giúp thí sinh nhận được ba “Say Yes” từ hội đồng giám khảo.

Những cách tiếp cận khác nhau cho thấy điều hội đồng giám khảo tìm kiếm không nằm ở một công thức thiết kế đóng khung. Có thí sinh được chú ý bởi kỹ thuật, hoặc bởi ý tưởng hay khả năng ứng biến. Điểm chung là họ phải chứng minh được ý tưởng bằng sản phẩm cụ thể.

Từ phòng thi đến sàn diễn

Cuộc thi năm nay trở lại với diện mạo mới, trong đó kết quả cuối cùng được kỳ vọng mở ra một bước tiếp cận gần hơn với môi trường thời trang chuyên nghiệp cho những nhà thiết kế trẻ.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Các nhà thiết kế Đông Nam Á, đồng thời đại diện đơn vị tổ chức cuộc thi, top 3 sẽ có cơ hội nhận suất diễn tại đêm mở màn Vietnam International Fashion Week.

“Từ trước đến nay slot diễn bộ sưu tập cho đêm mở màn tuần thời trang này luôn luôn chỉ dành cho các nhà thiết kế hàng đầu tại Việt Nam như Đỗ Mạnh Cường, Lê Thanh Hòa, Chung Thanh Phong, Vũ Việt Hà, Hoàng Minh Hà, Võ Công Khanh… Nhưng năm nay chúng tôi muốn dành cơ hội cho những nhà thiết kế trẻ tài năng của cuộc thi, bởi tương lai của thời trang Việt Nam cũng chính là các bạn trẻ ngày nay,” bà Trang Lê cho hay.

Các thí sinh phải chứng minh được ý tưởng bằng sản phẩm cụ thể. (Ảnh: BTC)

Với những thí sinh đang còn ngồi trên giảng đường hoặc mới bắt đầu nghề, một suất diễn thực tế cũng là cơ hội để thử sức với những yêu cầu khác xa phòng thi: lên ý tưởng, xây dựng bộ sưu tập, hoàn thiện sản phẩm và đưa thiết kế lên sân khấu trước công chúng.

Sau vòng sơ tuyển miền Bắc, cuộc thi tiếp tục tuyển chọn tại khu vực miền Nam trong hai ngày 7-8/10/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh./.