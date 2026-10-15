3 giờ băng rừng giải cứu 2 du khách nước ngoài đi lạc

Ngày 15/10, theo tin từ Bộ Công an, Công an xã Bà Nà, TP Đà Nẵng đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, giải cứu an toàn hai du khách nước ngoài bị lạc trong khu vực Suối Đá Hang, thôn Hòa Ninh, xã Bà Nà, TP Đà Nẵng.

Sau khi được đưa xuống núi an toàn, một trong hai du khách đã viết thư cảm ơn, bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình và chuyên nghiệp của lực lượng Công an Việt Nam.

Cụ thể, theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 9h ngày 14/10, Công an xã Bà Nà tiếp nhận tin báo về việc hai du khách nước ngoài bị lạc trong khu vực rừng thuộc Suối Đá Hang từ chiều tối hôm trước, ngày 13/10/2026.

Hai du khách được xác định là Austin Drake Vasquez, 31 tuổi, quốc tịch Mỹ và Matty Geppert, 36 tuổi, quốc tịch Đức. Việc hai người mất liên lạc khi đang ở khu vực rừng núi khiến công tác tìm kiếm cần được triển khai khẩn trương nhằm bảo đảm an toàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bà Nà nhanh chóng triển khai lực lượng, đồng thời huy động lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, dân quân thường trực xã và lực lượng Cứu nạn, cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Đà Nẵng phối hợp tìm kiếm.

Các lực lượng tổ chức rà soát địa hình, xác minh khu vực hai du khách có thể đang lưu lại, đồng thời triển khai các biện pháp tìm kiếm phù hợp với điều kiện rừng núi.

Địa hình rừng núi có thể gây nhiều khó khăn cho quá trình di chuyển và xác định vị trí người bị lạc. Vì vậy, việc phối hợp giữa Công an xã, lực lượng dân quân, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và lực lượng cứu nạn, cứu hộ đóng vai trò quan trọng trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Hai du khách đã được an toàn. Ảnh: CA.

Sau khoảng 3 giờ nỗ lực tìm kiếm, đến 12h cùng ngày, các lực lượng đã phát hiện hai du khách tại khu vực Hang Gió, thuộc Suối Đá Hang.

Sau khi xác định được vị trí, lực lượng chức năng tổ chức đưa cả hai xuống núi an toàn. Qua kiểm tra ban đầu, sức khỏe của hai du khách ổn định, chỉ bị trầy xước nhẹ.

Việc tìm thấy và đưa hai người ra khỏi khu vực rừng an toàn đã giúp các du khách thoát khỏi tình huống nguy hiểm, đồng thời cho thấy sự chủ động của lực lượng chức năng trong công tác tìm kiếm, cứu nạn trên địa bàn.

Sau khi được hỗ trợ và đưa xuống núi an toàn, Austin Drake Vasquez đã viết thư cảm ơn gửi Công an xã Bà Nà cùng các lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

Trong thư, nam du khách bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng chức năng. Anh cho biết bản thân và người bạn đồng hành đã rơi vào tình huống rất khó khăn khi bị lạc giữa rừng rậm.

Theo chia sẻ của Austin Drake Vasquez, trong hoàn cảnh đó, sự nỗ lực tìm kiếm của Công an Đà Nẵng cùng tinh thần thân thiện, tận tình của những người tham gia cứu hộ đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với hai du khách.

Nam du khách cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự chuyên nghiệp của lực lượng chức năng trong quá trình tổ chức tìm kiếm, đưa người bị lạc ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đáng chú ý, trong thư cảm ơn, Austin Drake Vasquez viết: “Việt Nam luôn là một đất nước an toàn, người dân thân thiện và tôn trọng người khác”.

Qua những trải nghiệm của mình, du khách bày tỏ ấn tượng trước cách làm việc của lực lượng Công an Việt Nam trong công tác bảo đảm an toàn cho người dân và khách du lịch.

Anh đồng thời gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã tham gia tìm kiếm, hỗ trợ hai người trong thời điểm khó khăn.