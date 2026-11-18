Trong đội ngũ giáo viên trẻ ở Hà Tĩnh, cô Ngô Minh Nguyệt, thầy Trần Đức Quân và cô Lương Thị Ngọc Mai là những gương mặt có dấu ấn riêng trong công tác giảng dạy và hoạt động phong trào. Người đưa văn hóa truyền thống vào trường học, người đổi mới phương pháp dạy Toán bằng công nghệ, người tích cực tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh khó khăn. Điểm chung ở họ là tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và nhiệt huyết với nghề.

Cô Ngô Minh Nguyệt - giáo viên Trường Tiểu học Đan Hải.

Là giáo viên Trường Tiểu học Đan Hải, cô Ngô Minh Nguyệt (SN 1996, quê xã Nghi Xuân) không chỉ chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy mà còn dành nhiều tâm huyết cho việc giáo dục học sinh tình yêu quê hương, ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống. Một trong những dấu ấn của cô Nguyệt là tham gia viết Truyện Kiều bằng thư pháp tại quê hương Tiên Điền. Hoạt động góp phần gìn giữ, tôn vinh giá trị di sản Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du, đồng thời lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương.

Tại trường học, cô Ngô Minh Nguyệt chú trọng tổ chức các hoạt động trải nghiệm gắn với lịch sử, văn hóa địa phương. Từ tháng 9/2024 đến nay, cô đã cùng học sinh tham gia vệ sinh, chăm sóc cảnh quan tại di tích Đình Hội Thống; kết hợp tìm hiểu lịch sử, giáo dục học sinh ý thức giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa quê hương. Qua những hoạt động cụ thể, bài học về truyền thống được chuyển tải gần gũi, giúp học sinh thêm hiểu, thêm yêu nơi mình sinh ra và lớn lên.

Trong chuyên môn, cô Nguyệt từng đạt giải nhì Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2024–2025, được công nhận giáo viên giỏi cấp tỉnh giai đoạn 2025–2028. Năm 2025, cô được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và được UBND tỉnh tặng bằng khen vì thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm học.

Cô Nguyệt đã cùng học sinh tham gia vệ sinh, chăm sóc cảnh quan tại di tích Đình Hội Thống và kết hợp tìm hiểu lịch sử.

Nếu cô Ngô Minh Nguyệt chọn cách đưa văn hóa truyền thống vào giáo dục thì thầy Trần Đức Quân (SN 1996, quê Nghệ An) - giáo viên Trường Tiểu học, THCS và THPT iSchool Hà Tĩnh, lại tạo dấu ấn bằng việc ứng dụng công nghệ, đổi mới phương pháp dạy học, khơi dậy niềm say mê khám phá tri thức ở học sinh.

Thầy Trần Đức Quân - giáo viên Trường Tiểu học, THCS và THPT iSchool Hà Tĩnh.

Hiện là Trợ lý chuyên môn khối Trung học, Tổ trưởng Tổ Toán và Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, thầy Trần Đức Quân có nhiều thành tích nổi bật trong giảng dạy môn Toán. Thầy đạt giải nhất tại Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh, được công nhận giáo viên giỏi cấp tỉnh giai đoạn 2023–2026. Điểm nổi bật trong quá trình công tác của thầy Quân là tinh thần chủ động tiếp cận những phương pháp giáo dục mới. Thầy ứng dụng công nghệ thông tin, các công cụ số, phần mềm mô phỏng và phương pháp giáo dục STEM vào giảng dạy, giúp kiến thức Toán học trở nên trực quan, sinh động hơn.

Năng lực chuyên môn của thầy Quân còn được thể hiện qua công tác nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng học sinh. Đặc biệt, tháng 9/2026, thầy giáo trẻ tiếp tục được Tập đoàn Microsoft công nhận danh hiệu “Chuyên gia giáo dục sáng tạo”, đánh dấu 8 năm liên tiếp đạt chứng nhận này. Đây là sự ghi nhận cho quá trình kiên trì học hỏi, ứng dụng công nghệ và đổi mới trong hoạt động giáo dục.

Thầy Quân đang góp phần hình thành môi trường học tập năng động, khuyến khích học sinh khám phá.

Với thầy Quân, đổi mới giáo dục không chỉ là đưa công nghệ vào lớp học mà quan trọng hơn là giúp học sinh biết cách tiếp cận tri thức, phát triển tư duy và chủ động sáng tạo. Từ những giờ học Toán đến các hoạt động trải nghiệm, thầy đang góp phần hình thành môi trường học tập năng động, khuyến khích học sinh khám phá và phát huy năng lực bản thân.

Ở Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu, cô giáo Lương Thị Ngọc Mai (SN 2000, quê phường Vũng Áng) - giáo viên Ngữ văn, Phó Bí thư Đoàn trường được biết đến không chỉ bởi những thành tích trong chuyên môn mà còn bởi sự năng nổ trong công tác Đoàn và các hoạt động hướng đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cô Lương Thị Ngọc Mai (thứ 3 từ trái sang) - giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu.

Trong giảng dạy, cô giáo Mai chú trọng tìm tòi, vận dụng những phương pháp mới để khơi gợi hứng thú học tập, phát huy năng lực cảm thụ và tư duy của học sinh. Cô có hai sáng kiến kinh nghiệm được công nhận cấp ngành gồm: vận dụng chiến thuật “Mối quan hệ giữa nhận thức và siêu nhận thức” trong tổ chức dạy học đọc hiểu văn bản “Người cầm quyền khôi phục uy quyền” (trích tiểu thuyết “Những người khốn khổ” của Victor Hugo); vận dụng thuyết phản xạ có điều kiện của Pavlov trong dạy học viết đoạn văn nghị luận thơ cho học sinh THPT.

Năng lực chuyên môn của Mai được ghi nhận qua giải nhì Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh giai đoạn 2025–2028. Cô còn tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi Ngữ văn 11, có học sinh đạt hai giải ba cấp tỉnh trong kỳ thi năm học 2025–2026. Hai năm liên tiếp, cô Mai được xếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Trên cương vị Phó Bí thư Đoàn trường, cô giáo Lương Thị Ngọc Mai duy trì mô hình “Em nuôi của Đoàn”, hỗ trợ học bổng cho học sinh khó khăn; vận động hơn 500 đầu sách cũ, trao 23 bộ sách giáo khoa và tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” với 84 suất quà trị giá hơn 50 triệu đồng.

Cô Lương Thị Ngọc Mai (hàng đầu, thứ 7 từ trái sang) luôn duy trì tốt các hoạt động đoàn thể, đặc biệt là công tác an sinh xã hội.

Được lựa chọn vào danh sách 100 nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương năm 2026 là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, đóng góp của các nhà giáo Ngô Minh Nguyệt, Trần Đức Quân và Lương Thị Ngọc Mai. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần tận tâm với nghề, đổi mới giáo dục và trách nhiệm với thế hệ tương lai của đội ngũ giáo viên.

Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương năm 2026 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức nhằm tuyên dương, ghi nhận những nhà giáo trẻ có thành tích xuất sắc trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hoạt động Đoàn, Hội, Đội. Năm nay, từ 159 hồ sơ đề cử trên cả nước, Hội đồng xét chọn 100 cá nhân tiêu biểu, trong đó có 52 nữ và 48 nam. Hà Tĩnh có 3 nhà giáo được vinh danh. Lễ tuyên dương được tổ chức trong hai ngày 17-18/11 tại thành phố Đồng Nai.