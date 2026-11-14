3 em học sinh tông vào nhau, diễn biến tiếp đó khiến ai cũng sợ hãi

(Video ghi lại sự việc. Nguồn: Man TV)

Theo camera an ninh ghi lại, 2 em học sinh chở nhau trên xe máy điện, 1 em học sinh đi xe đạp không may xảy ra va chạm xe, tông vào nhau nên cả 3 ngã xuống đường.

Đáng nói, cùng thời điểm này, một xe container cũng đang lao tới. Ngay khi phát hiện vụ va chạm, tài xế container đã tập trung xử lý. Anh đánh lái xe vào trong lề đường, nhờ đó, mới giúp 3 bạn học sinh giữ an toàn tính mạng.

Theo lời người đăng tải video, sau vụ việc, cả 3 em vẫn an toàn đến trường.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi thót tim trước tình huống nguy hiểm mà 3 em học sinh gặp phải, bởi chỉ cần tài xế container chậm xử lý hoặc đánh lái không kịp thời, hậu quả có thể vô cùng nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến dành lời khen cho phản xạ nhanh nhạy và sự bình tĩnh của tài xế container. Trong tình huống bất ngờ, anh đã kịp thời xử lý để tránh va chạm với các em nhỏ, ngăn chặn một vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Tuy nhiên, đoạn clip cũng là lời cảnh báo đối với các bậc phụ huynh và học sinh khi tham gia giao thông. Đặc biệt, các em cần chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn, không đi dàn hàng ngang hoặc xử lý bất ngờ trước đầu các phương tiện lớn. Chỉ một giây thiếu tập trung cũng có thể dẫn đến những hậu quả khó lường.