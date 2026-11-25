Chỉ sau 60 phút mở cấp ba đuôi tên miền mới .ad.vn, .on.vn và .ap.vn, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) ghi nhận 522 tên miền được đăng ký thành công, trong đó riêng nhóm .ap.vn dành cho lĩnh vực ứng dụng, phần mềm và công nghệ có hơn 400 tên miền.

Nhiều tên miền ngắn, dễ nhớ, có giá trị nhận diện cao đã được đăng ký ngay trong giờ đầu. Một số website như ghub.ap.vn, nhato.ap.vn, thocu.ap.vn cũng nhanh chóng đi vào hoạt động.

Để bảo đảm quá trình mở cấp an toàn, thông suốt, VNNIC đã chuẩn bị đồng bộ hạ tầng DNS quốc gia, hệ thống đăng ký tên miền, triển khai công nghệ bảo mật DNSSEC và bảo đảm khả năng liên thông với các nền tảng Internet trong nước, quốc tế.

Ba đuôi tên miền mới được bổ sung theo Thông tư 48/2025/TT-BKHCN ngày 25/12/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ, đáp ứng nhu cầu phát triển các mô hình kinh doanh, dịch vụ và công nghệ số.

Việc mở rộng không gian tên miền quốc gia “.vn” giúp doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có thêm lựa chọn định danh số, chủ động bảo vệ thương hiệu và phát triển các kênh kinh doanh trực tuyến.

Ngay trong giờ đầu mở cấp 3 đuôi tên miền mới .ad.vn, .on.vn và .ap.vn, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) ghi nhận 522 tên miền được đăng ký thành công. Đồ họa: Nhật Minh