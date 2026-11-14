3 dự án nghỉ dưỡng phải rà soát nguồn gốc đất khi cổ phần hoá

Tổ Công tác 1645 do ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM làm tổ trưởng cùng các thành viên đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp bất động sản để xem xét tháo gỡ vướng mắc, cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Theo đó, tại dự án Vinaland Tower ở phường Tân Mỹ, Công ty CP Đầu tư Bất động sản Việt Nam đề nghị cấp giấy chứng nhận cho 295 căn hộ từ tầng 4 - 23. Dự án đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy và hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Tuy nhiên, quá trình triển khai phát sinh tranh chấp đất đai, có quyết định cưỡng chế tháo dỡ vật kiến trúc và giao quyền sử dụng đất của cơ quan thi hành án.

Khu căn hộ du lịch La Carte với 100 căn hộ nghỉ dưỡng, 71 phòng khách sạn phải rà soát lại nguồn gốc đất. Ảnh: Internet.

Ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu, Công ty CP Đầu tư Bất động sản Việt Nam có văn bản cam kết thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh giấy chứng nhận sau khi thực hiện quyết định thi hành án. Đồng thời làm rõ hình thức thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội để có cơ sở giải quyết hồ sơ.

Đối với block S1 thuộc dự án khu chung cư kết hợp thương mại dịch vụ và văn phòng tại lô B1 phường Tân Mỹ, chủ đầu tư đề nghị cấp giấy chứng nhận cho 529 căn, gồm 248 căn hộ, 264 khu văn phòng đa năng và 17 khu dịch vụ thương mại.

Dự án đã được chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình, hoàn tất các thủ tục về môi trường, phòng cháy chữa cháy và nghĩa vụ tài chính. Sau khi nghe ý kiến các thành viên, ông Nguyễn Toàn Thắng thống nhất giải quyết cấp giấy chứng nhận theo đề nghị của chủ đầu tư.

Ngoài ra, Tổ Công tác 1645 cũng xem xét gỡ vướng cho 3 dự án bất động sản du lịch nghỉ dưỡng tại phường Vũng Tàu, gồm Khu căn hộ du lịch La Carte với 100 căn hộ nghỉ dưỡng, 71 phòng khách sạn; cao ốc Thủy Tiên với 194 căn hộ du lịch; cao ốc Vietpearl Unit Hotel tại số 82B Trần Phú với 271 căn hộ và 13 phòng khách sạn.

Với nhóm dự án này, ông Thắng yêu cầu các chủ đầu tư rà soát hồ sơ, cung cấp tài liệu về nguồn gốc đất trong quá trình cổ phần hóa để cơ quan chuyên môn xác định có phát sinh nghĩa vụ tài chính hay không.

Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM được giao lấy ý kiến Sở Xây dựng, Sở Tài chính, cơ quan thuế và các đơn vị liên quan, làm rõ những nội dung về loại hình bất động sản này để có cơ sở cấp giấy chứng nhận cho người mua.