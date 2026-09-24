3 dự án điện tái tạo gặp khó vì giá điện

Hai dự án điện gió Envision Nậm Pồ và Envision Nậm Pồ 2 thuộc tổ hợp điện gió Envision Nậm Pồ do liên danh nhà đầu tư Việt TPDB Wind Power Investment Pte. Ltd (Singapore) cùng Beijing Weineng Investment Co., Ltd. (Trung Quốc) đề xuất thực hiện.

Với công suất 125MW, tổng mức đầu tư dự án 4.375 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư 875 tỷ đồng còn lại là vốn huy động, dự kiến khởi công vào quý IV/2026 và khai thác vận hành từ quý III/2027. Hiện tại nhà đầu tư đang thực hiện các báo cáo thủ tục liên quan và chưa bồi thường giải phóng mặt bằng.

Do Bộ Công thương chưa ban hành khung giá điện năm 2026 dẫn đến dự án gặp khó khăn trong tính toán hiệu quả kinh tế và phương án tài chính của.

Mới đây, Bộ Công thương đã yêu cầu UBND tỉnh Điện Biên chỉ đạo rà soát phương án đấu nối của hai dự án này. Trường hợp xuất hiện vướng mắc hoặc phát sinh nhu cầu điều chỉnh, tỉnh cần kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý, bảo đảm tính đồng bộ của lưới điện khu vực và đưa các dự án vào vận hành sớm nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp điện. UBND tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ báo cáo điều chỉnh cập nhật quy hoạch.

Tương tự, giá điện cũng là bài toán với chủ đầu tư dự án điện mặt trời trên mặt hồ thuỷ điện Trung Thu, vừa được điều chỉnh phê duyệt quy hoạch điện quốc gia.

Do Công ty CP Điện mặt trời Điện Biên làm chủ đầu tư với tổng giá trị 1.454 tỷ đồng, dự án có công suất thiết kế 72MW, dự kiến hoàn thành toàn bộ trong quý I/2027.

Khó khăn hiện hữu của dự án là việc đàm phán giá điện được thực hiện theo quy định tại Thông tư 12/2025/TT-BTC và chịu sự điều chỉnh của khung giá phát điện ban hành hằng năm. Tuy nhiên, việc khung giá trần thay đổi theo từng năm làm gia tăng rủi ro trong công tác xây dựng phương án tài chính, ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn cũng như hiệu quả đầu tư của dự án.

Từ đây, UBND tỉnh Điện Biên đề nghị Bộ Công thương nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế giá điện theo hướng ổn định, minh bạch và có tính dự báo dài hạn, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đàm phán hợp đồng mua bán điện, góp phần bảo đảm hiệu quả đầu tư và khuyến khích các nhà đầu tư triển khai các dự án điện.

Hình ảnh khởi công dự án điện mặt trởi nổi trên mặt hồ Trung Thu. Ảnh: PC1

Đáng chú ý, chủ đầu tư dự án điện mặt trời hồ thuỷ điện Trung Thu có "hình bóng" rõ nét của Tập đoàn PC1. Tháng 12/2025, HĐQT Tập đoàn PC1 thông qua nghị quyết thành lập công ty con là Công ty CP Điện mặt trời Điện Biên với vốn điều lệ ban đầu 5 tỷ đồng, trong đó, PC1 góp 3 tỷ đồng - chiếm 60% tỷ lệ sở hữu để phục vụ mảng năng lượng tái tạo. Đến tháng 4 vừa qua, PC1 rót thêm 27 tỷ đồng mua cổ phần chào bán để tăng vốn.

Tháng trước, HĐQT PC1 thông qua nghị quyết điều chỉnh giá trị giao dịch bên liên quan phục vụ triển khai dự án. Theo đó, tại dự án điện mặt trời nổi Trung Thu 72MW, Tập đoàn PC1 đồng thời đảm nhận vai trò nhà đầu tư thông qua công ty con (pháp nhân chủ đầu tư) và tổng thầu EPC thực hiện toàn bộ các hạng mục thi công với gói hợp đồng EPC 1.400 tỷ đồng.

Việc điều chỉnh giá trị giao dịch liên quan nhằm chuẩn bị cho sự kiện khởi công dự án vào tháng 8 vừa qua, giúp tập đoàn tối ưu hóa chi phí và gia tăng doanh thu mảng xây lắp.

Được biết, hệ thống lưu trữ pin BESSáp dụng tại dự án là một giải pháp công nghệ trọng điểm khi kết hợp giữa điện mặt trời nổi, hệ thống String Inverter và hệ thống lưu trữ pin BESS.

Công nghệ này đáp ứng được định hướng của Bộ Công thương yêu cầu các nhà máy điện mặt trời tập trung phải tích hợp hệ thống lưu trữ BESS (với quy định đề xuất công suất tối thiểu 10% công suất lắp đặt và có khả năng tích-xả liên tục trong 2 giờ).

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đang thí điểm phân phối các trạm BESS quy mô 10MW/20MWh trên lưới điện miền Bắc để chống quá tải giờ cao điểm.