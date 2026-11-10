3 dự án cầu qua sông Hồng vượt kế hoạch xây lắp

Toàn cảnh cầu Trần Hưng Đạo đầu tháng 11/2026. Ảnh: chinhphu.vn

Theo Báo cáo số 821/BC-SXD ngày 6/11/2026 của Sở Xây dựng Hà Nội, trong 7 dự án cầu vượt sông Hồng đang được theo dõi, có 3 công trình đạt giá trị xây lắp cao hơn kế hoạch điều chỉnh, gồm cầu Trần Hưng Đạo, Hồng Hà và Mễ Sở.

Bốn dự án còn lại gồm cầu Tứ Liên, Ngọc Hồi, Thượng Cát và Vân Phúc có tiến độ xây lắp thấp hơn kế hoạch điều chỉnh.

Cầu Trần Hưng Đạo dẫn đầu về tiến độ xây lắp

Trong nhóm 7 dự án, cầu Trần Hưng Đạo có tỷ lệ thực hiện cao nhất, với giá trị xây lắp đạt hơn 3.366 tỷ đồng, tương đương 54,2% giá trị hợp đồng, cao hơn kế hoạch điều chỉnh 4,3 điểm phần trăm.

Dự án có chiều dài khoảng 4,18 km, kết nối khu vực trung tâm với phía Đông Hà Nội. Khi hoàn thành, công trình sẽ bổ sung một hướng vượt sông Hồng, góp phần giảm áp lực giao thông trên các tuyến đường hiện hữu.

Theo cập nhật đầu tháng 11/2026, dự án đã hoàn thành toàn bộ 128 cọc khoan nhồi và 7 bệ trụ cầu chính. Trong đó, 5 trụ giữa sông cơ bản hoàn thành phần kết cấu. Các nhà thầu đang duy trì khoảng 28 mũi thi công để triển khai những hạng mục tiếp theo.

Về giải phóng mặt bằng, toàn bộ 31,05 ha theo kế hoạch đã được bàn giao. Tuy nhiên, dự án vẫn còn một số công trình điện, cấp nước và hạ tầng kỹ thuật khác cần di dời để phục vụ thi công.

Theo tiến độ thành phố giao, cầu Trần Hưng Đạo phải hoàn thành trước ngày 30/6/2027.

Cùng với cầu Trần Hưng Đạo, hai cầu Hồng Hà và Mễ Sở thuộc dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô cũng có giá trị xây lắp vượt kế hoạch điều chỉnh.

Cụ thể, cầu Hồng Hà đạt giá trị xây lắp gần 2.126 tỷ đồng, tương đương 53,4%, cao hơn kế hoạch điều chỉnh 0,9 điểm phần trăm. Trong khi đó, cầu Mễ Sở đạt hơn 1.618 tỷ đồng, tương đương 50,1%, vượt kế hoạch điều chỉnh 1,6 điểm phần trăm.

So với kỳ báo cáo trước, giá trị xây lắp của cầu Hồng Hà tăng khoảng 66 tỷ đồng, còn cầu Mễ Sở tăng khoảng 68 tỷ đồng.

Cả hai công trình đã hoàn thành bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện cho các nhà thầu triển khai các hạng mục tiếp theo.

Cầu Hồng Hà và Mễ Sở là hai công trình trên tuyến Vành đai 4, phục vụ kết nối giao thông giữa Hà Nội và các địa phương trong vùng Thủ đô, đồng thời góp phần phân luồng phương tiện, giảm áp lực giao thông qua khu vực nội đô.

Theo kế hoạch, dự án thành phần 3 đường Vành đai 4, trong đó có hai cầu Hồng Hà và Mễ Sở, phải thông xe kỹ thuật trước tháng 7/2027.

Dự án cầu Hồng Hà. Ảnh: chinhphu.vn

Bốn dự án còn chậm do vướng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật

Bên cạnh 3 công trình có giá trị xây lắp vượt kế hoạch điều chỉnh, tiến độ của 4 dự án cầu vượt sông Hồng còn lại vẫn thấp hơn kế hoạch.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, cầu Tứ Liên đạt 26,8% giá trị xây lắp, cầu Ngọc Hồi đạt 26%, cầu Thượng Cát đạt 20% và cầu Vân Phúc đạt 35,6%.

Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng bổ sung, di dời hạ tầng kỹ thuật và những khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thi công.

Tại dự án cầu Tứ Liên, mặc dù diện tích mặt bằng theo kế hoạch đã được bàn giao, công trình vẫn còn vướng hai hộ dân tại ngõ 310 Nghi Tàm và tuyến điện 110 kV chưa được di dời. Những tồn tại này ảnh hưởng đến việc triển khai một số hạng mục móng, mố và trụ cầu.

Đối với cầu Ngọc Hồi, dự án còn vướng khoảng 0,53 ha mặt bằng phía Hưng Yên, 17 ngôi mộ cùng một số công trình điện, cấp nước chưa được di dời.

Trong khi đó, cầu Vân Phúc chưa hoàn thành giải phóng 1,48 ha mặt bằng bổ sung, khiến một số vị trí chưa thể tổ chức thi công theo kế hoạch.

Qua kiểm tra các công trường, Sở Xây dựng Hà Nội ghi nhận các nhà thầu cơ bản duy trì nhân lực, thiết bị phục vụ thi công. Tuy nhiên, công tác tổ chức thi công tại một số vị trí vẫn cần được chấn chỉnh, nhất là việc bố trí rào chắn, biển cảnh báo, cầu rửa xe và các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông.

Trước những khó khăn trên, Sở Xây dựng kiến nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các địa phương tập trung xử lý những tồn tại về mặt bằng, đồng thời đẩy nhanh việc di dời các công trình điện, cấp nước và viễn thông trong phạm vi triển khai dự án.

Đối với các chủ đầu tư và nhà thầu, Sở Xây dựng đề nghị rà soát tiến độ từng hạng mục, bổ sung nhân lực, máy móc và tổ chức thi công tại những vị trí đã đủ điều kiện.

Các khó khăn liên quan đến nguồn vật liệu xây dựng, bãi tiếp nhận đất đào và thủ tục triển khai cũng cần được xử lý để không ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, khối lượng công việc còn lại tại các dự án cầu vượt sông Hồng vẫn lớn. Việc bảo đảm các mốc hoàn thành trong năm 2027 phụ thuộc vào tiến độ xử lý những vướng mắc về mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và kết nối đường dẫn hai đầu cầu.

Trần Trọng