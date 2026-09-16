3 dự án cao tốc đã hoàn thành bàn giao hơn 90% diện tích mặt bằng

Thi công cao tốc Dầu Giây - Tân Phú. Ảnh: Phạm Tùng

Cụ thể, đối với cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1), hiện đã bàn giao hơn 95% diện tích mặt bằng; cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đã bàn giao khoảng 98% diện tích mặt bằng và Dự án Mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành đã bàn giao 97% diện tích mặt bằng.

Cao tốc Dầu Giây - Tân Phú dài khoảng 60km được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), vận tốc thiết kế 100km/h, quy mô 4 làn xe. Để phục vụ thi công dự án, thành phố Đồng Nai phải thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng diện tích đất hơn 390ha qua địa bàn 8 xã, phường.

Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành có tổng chiều dài khoảng 52km, trong đó, đoạn qua địa bàn thành phố Đồng Nai dài khoảng 6,6km với tổng mức đầu tư hơn 1,4 ngàn tỷ đồng. Để thực hiện dự án, thành phố Đồng Nai phải thực hiện thu hồi diện tích đất hơn 84ha (không bao gồm đoạn 2,1km trùng với tuyến đường D9 trong phạm vi quy hoạch Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước do Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex - Bình Phước chịu trách nhiệm đầu tư).

Trong khi đó, Dự án Mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành có chiều dài gần 22km, trong đó, đoạn qua địa bàn thành phố Đồng Nai dài 13km. Để phục vụ thi công dự án, thành phố Đồng Nai phải thực hiện thu hồi diện tích đất hơn 4ha trên địa bàn các phường Nhơn Trạch, Long Thành và xã An Phước.