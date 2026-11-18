Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Nội dung trọng tâm của chương trình là ký kết thỏa thuận tài trợ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM với 3 đơn vị nêu trên với tổng kinh phí tài trợ 150 tỷ đồng.

Trong đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tài trợ 60 tỷ đồng để thực hiện các dự án xây dựng trường chuyên biệt và công trình dân sinh phục vụ cộng đồng.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam tài trợ 40 tỷ đồng để thực hiện các dự án xây dựng trường phổ thông trung học.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ 50 tỷ đồng để cải tạo, chỉnh trang, phục vụ di dời một cơ sở bệnh viện.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các lãnh đạo thành phố chứng kiến phần ký kết thỏa thuận giữa lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và đại diện Petrolimex. Ảnh: Ngô Tùng

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các lãnh đạo thành phố chứng kiến phần ký kết thỏa thuận giữa lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và đại diện Vietcombank.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các lãnh đạo thành phố chứng kiến phần ký kết thỏa thuận giữa lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và đại diện Công ty Khang Điền.

Chương trình mang lại ý nghĩa thiết thực trong việc bổ sung nguồn lực xã hội hóa để đầu tư phát triển hạ tầng an sinh tại TPHCM. Những công trình này khi hoàn thành sẽ trực tiếp cải thiện môi trường học tập, điều kiện khám chữa bệnh và nâng cao chất lượng sống cho người dân trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh phát biểu tri ân các đơn vị tài trợ.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh cho biết, trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tích cực phát huy vai trò tập hợp, kết nối, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm chung tay đóng góp nguồn lực thực hiện các chương trình an sinh xã hội, các công trình phục vụ cộng đồng chăm lo đời sống nhân dân. Qua đó, đã huy động và triển khai các công trình, dự án... với tổng kinh phí hàng ngàn tỷ đồng, góp phần cùng thành phố thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Riêng chương trình ký kết hôm nay, ba đơn vị thống nhất tài trợ kinh phí và công trình với tổng giá trị 150 tỷ đồng. Theo bà Hạnh, đây không chỉ là sự quan tâm hỗ trợ, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của 3 đơn vị trong tham gia công tác an sinh xã hội cùng thành phố, mà còn thể hiện trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội trên địa bàn ứng cử.

“Sự chung tay của các doanh nghiệp không chỉ góp phần bổ sung nguồn lực cho công tác an sinh xã hội, mà còn thể hiện sự gắn bó, chia sẻ trách nhiệm với thành phố trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống nhân dân”, bà Hạnh nhấn mạnh.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khẳng định: Ý nghĩa của chương trình này không chỉ nằm ở giá trị kinh phí tài trợ, mà quan trọng hơn là các cam kết phải được triển khai thành những công trình cụ thể, đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân và phát huy hiệu quả lâu dài.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao thư cám ơn đến đơn vị đồng hành hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Ảnh: Ngô Tùng