3 đối tượng sản xuất viên giảm béo, tăng cân bằng 'bột mỳ'

Trước đó, ngày 27/7/2026, Đội 3 - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Hải Phòng phối hợp Công an phường Nhị Chiểu kiểm tra cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng gồm viên giảm béo tan mỡ, viên uống tăng cân, viên bổ huyết điều kinh do Nguyễn Minh H. (sinh năm 1998, trú tại phường Nhị Chiểu, Hải Phòng) điều hành.

Thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện, thu giữ trên 5.000 hộp thành phẩm các loại và số lượng lớn vỏ nang, lọ, hộp, tem nhãn chưa sử dụng và nguyên liệu.

Theo tài liệu điều tra, từ khoảng đầu năm 2026, các đối tượng đã bàn bạc tổ chức sản xuất, thuê địa điểm, tuyển nhân công và thuê Lãnh Thị T. H. làm quản lý. Nguyên liệu đóng vào viên nang là hoàn toàn là bột mỳ.

Các đối tượng in nhãn ghi các công dụng khác nhau như giảm cân, tăng cân, hỗ trợ dạ dày, bổ huyết điều kinh, rồi bán ra với giá từ 150.000 đến 240.000 đồng/hộp. Các loại sản phẩm, với các công dụng khác nhau nhưng đều được làm từ cùng một loại nguyên liệu. Thứ phân biệt các sản phẩm chỉ là tem nhãn.

Kết luận giám định xác định cả 05 mẫu sản phẩm đều không có thành phần chính như công bố trên nhãn. Kết quả này phù hợp với lời khai của các bị can, lời khai của những người làm thuê và tang vật thu giữ.

Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố 3 đối tượng sản xuất viên giảm béo, tăng cân, bổ huyết điều kinh bằng bột mỳ.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Nguyễn Văn B., Nguyễn Minh H., Lãnh Thị T. H. để điều tra theo quy định.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, các cá nhân liên quan và các nội dung khác của vụ án. Đồng thời, Cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập tài liệu để làm rõ số lượng hàng đã tiêu thụ và số tiền các bị can thu lợi.

Cơ quan điều tra đề nghị những ai có thông tin về việc mua bán các sản phẩm trên liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP. Hải Phòng để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.