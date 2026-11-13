3 đối tượng dùng dao, chai thủy tinh hỗn chiến tại quán karaoke

Ngày 13/11, VKSND khu vực 4, tỉnh Phú Thọ cho biết đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Lương Công Minh, Trần Hữu Bảo và Phạm Thanh Bình (cùng trú tại xã Hiền Quan, tỉnh Phú Thọ) về tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Từ trái qua phải, các bị can: Lương Công Minh, Phạm Thanh Bình và Trần Hữu Bảo.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 1h ngày 3/9/2026, tại quán karaoke Nhật Linh, thuộc thôn 7 Hương Nha, xã Hiền Quan, giữa Lương Công Minh và Trần Hữu Bảo xảy ra mâu thuẫn.

Mặc dù được những người có mặt can ngăn, Lương Công Minh vẫn rời khỏi quán, đi vào khu vực vườn của một hộ dân gần đó lấy một con dao và một đoạn ống tuýp kim loại, sau đó quay lại đứng chờ tại đầu ngõ dẫn vào quán karaoke.

Đến khoảng 1h30’ cùng ngày, Phạm Thanh Bình mang theo hai vỏ chai thủy tinh đi từ quán karaoke đến vị trí Lương Công Minh đang đứng để tiếp tục giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, các đối tượng xảy ra xô xát, Lương Công Minh dùng dao chém khiến Phạm Thanh Bình bị thương; Phạm Thanh Bình dùng vỏ chai thủy tinh vỡ đâm liên tiếp vào người Lương Công Minh.

Sau đó, Lương Công Minh tiếp tục xảy ra xô xát với nhóm của Trần Hữu Bảo.

Việc các đối tượng sử dụng dao, ống tuýp kim loại và chai thủy tinh để giải quyết mâu thuẫn đã gây mất an ninh, trật tự tại khu dân cư, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân và hoạt động kinh doanh của các hộ xung quanh.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Công Minh, Trần Hữu Bảo và Phạm Thanh Bình về tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra làm rõ.