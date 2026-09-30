3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

Theo cáo trạng, ngày 19/2/2025, Công ty TNHH MTV Trần Hân (gọi tắt là Công ty Trần Hân) có nhà máy chế biến đặt tại tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp) do T.V.H. làm Giám đốc đã thuê Phạm Quốc Toàn vận chuyển cá tra. Sau đó, Toàn thuê lại Đỗ Thanh Huy vận chuyển cá cho Công ty Trần Hân với giá 400 đồng/kg cá, Huy đồng ý. Ngày hôm sau, Huy cho 1 ghe do Đào Văn Hiền điều khiển và 1 ghe do Nguyễn Văn Tài điều khiển chở thêm 1 số người làm thuê cho Huy đến TP Cần Thơ nhận tổng cộng 54.915 kg cá tra.

Lúc này, Huy cho rằng Công ty Trần Hân và cá nhân Toàn còn thiếu tiền vận chuyển mà không trả nên Huy nảy sinh ý định chiếm đoạt số cá trên đem bán lấy tiền cấn trừ tiền nợ cước vận chuyển của Công ty Trần Hân và cá nhân Toàn thiếu trước đó.

Các bị cáo tại tòa.

Để thực hiện, Huy điện thoại kêu Hiền nói dối để điều ghe chở cá trên đến khu vực phường Mỹ Thới và phường Long Xuyên, rồi điện thoại cho Đỗ Văn Phương (em ruột Huy) đến cùng Hiền và Huy sử dụng vũ lực đe doạ, uy hiếp tinh thần của những người được giao quản lý và áp tải cá tra nguyên liệu cho Toàn, để chiếm đoạt toàn bộ số cá tra trên đem đi bán.

Sau khi biết sự việc được trình báo Công an, ngày 22/2/2025, Huy đến Cơ quan Công an đầu thú. Sau đó, Huy, Phương và Hiền bị khởi tố, tạm giam để điều tra. Hiện, Toàn đã nhận 1,7 tỷ đồng từ người thân bị cáo Huy và đã có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Huy.