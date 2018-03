3 đối tượng bắn chết người ở Kon Tum bị bắt ở Quảng Ngãi

Sau khi nổ súng bắn chết người ở một quán bida ở Kon Tum, các đối tượng điều khiển xe ô tô chạy về Quảng Ngãi nhưng bị công an chốt chặn, bắt giữ.

Sáng nay (28/3), bà Đinh Thị Thanh Hường, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, lực lượng chức năng đã bắt được 3 đối tượng trong vụ xả súng tại 1 quán bida làm 1 người chết ở thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đang lẩn trốn trên địa bàn xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà.

Lãnh đạo huyện Sơn Hà đã trích ngân sách thưởng nóng lực lượng làm nhiệm vụ 15 triệu đồng.

Hiện trường nói xảy ra vụ nổ súng khiến 2 người thương vong ở Kon Tum. Ảnh: Khoa Điềm

Trước đó, vào khoảng 11h trưa ngày 27/3, anh Nguyễn Mạnh Cương, 30 tuổi và bạn là anh Lê Văn Xuân, 36 tuổi cùng ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đang đánh bida tại quán Khải Sơn, số 72 Lê Quý Đôn, thành phố Kon Tum thì bị một số đối tượng lạ mặt xông vào quán dùng súng bắn nhiều phát, khiến anh Cương tử vong trước cửa quán và anh Xuân bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với đơn vị liên quan tiến hành truy xét đối tượng gây án, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

3 nghi phạm tẩu thoát khỏi hiện trường trên 1 chiếc xe ô tô theo Quốc lộ 24 hướng về tỉnh Quảng Ngãi. Trên đường tẩu thoát, các đối tượng này bị lực lượng Công an huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi chốt chặn nên đã quay đầu xe hướng vào rừng. Khi đến bìa rừng thuộc xã Sơn Ba thì xe bị lật, lực lượng chức năng ập đến bắt được 1 nghi phạm, 2 nghi phạm còn lại lẩn trốn. Tang vật mà các nghi phạm bỏ lại trên xe có súng và cả lựu đạn.

Bà Đinh Thị Thanh Hường, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng gồm 100 người đã phối hợp truy bắt các đối tượng và đến sáng nay (28/3), đã bắt được hai đối tượng còn lại.

“Chiều qua, sau khi nhận được thông tin của Công an tỉnh Kon Tum, Công an huyện Sơn Hà đã phối hợp với các lực lượng truy tìm đối tượng tại vùng núi thôn Gò Gia, xã Sơn Ba và đến tối cùng ngày bắt được 1 đối tượng. Hai tên còn lại bị bắt sáng nay. Hiện nay cơ quan công an đang lấy lời khai và hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục để giao 3 đối tượng này cho Công an tỉnh Kon Tum”- bà Hường cho biết./.

CTV Thiện Hòa/VOV- Miền Trung