Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi Võ Hoàng Khai phát biểu khai mạc. Ảnh: Nga Sơn

Tham dự ngày hội có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Minh Kiên.

Phát biểu khai mạc, ông Võ Hoàng Khai, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi nhấn mạnh: Trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang phát triển mạnh mẽ, việc trang bị kiến thức, kỹ năng công nghệ và khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học cho thế hệ trẻ có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Tiếp nối những kết quả tích cực từ các hoạt động giáo dục khoa học, công nghệ dành cho thiếu nhi, Cuộc thi Robotics và Ngày hội STEM lần thứ II năm 2026 tiếp tục được tổ chức với mong muốn tạo ra một sân chơi bổ ích, thiết thực, góp phần thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trong học sinh trên địa bàn thành phố.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Minh Kiên tặng hoa Ban giám khảo. Ảnh: Nga Sơn

Năm nay, cuộc thi thu hút 216 đội thi tham gia tranh tài ở 3 bảng: Bảng A - khối tiểu học (137 đội), Bảng B - khối THCS (69 đội) và Bảng C - khối THPT và tương đương (10 đội). Bên cạnh cuộc thi Robotics, Ngày hội STEM còn có gần 40 sản phẩm, mô hình sáng tạo được giới thiệu và trưng bày, mang đến không gian giao lưu, học hỏi và trải nghiệm khoa học công nghệ phong phú cho các em học sinh.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi Võ Hoàng Khai mong rằng các đội thi tham gia tranh tài với tinh thần tự tin, trung thực, đoàn kết, bản lĩnh và quyết tâm cao; chấp hành nghiêm túc điều lệ cuộc thi, phát huy tối đa khả năng sáng tạo và tinh thần đồng đội; xem đây là cơ hội để giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với các đội bạn, cùng nhau tiến bộ và trưởng thành.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm STEM. Ảnh: Nga Sơn

40 sản phẩm, mô hình được giới thiệu tại ngày hội sẽ góp phần lan tỏa những ý tưởng sáng tạo, khuyến khích tinh thần nghiên cứu, khám phá và ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn. Và đặc biệt sau chương trình, niềm đam mê khoa học công nghệ trong mỗi học sinh sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng, để từ những ý tưởng nhỏ hôm nay có thể hình thành nên những sáng kiến, sản phẩm và giải pháp hữu ích cho tương lai.

Sau khai mạc, các đội thi đã tham gia tranh tài, điều khiển robot thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, các đội thi ở bảng A điều khiển robot vận chuyển khối năng lượng về khu đích theo yêu cầu của sa bàn; các đội ở bảng B điều khiển robot vận chuyển lõi năng lượng từ khu lưới điện về khu đích; các đội bảng C điều khiển robot sử dụng khối giải pháp làm đổ các khối năng lượng.

Các đội thực hiện phần dự thi. Ảnh: Nga Sơn

Kết quả, giải nhất bảng A thuộc về đội thi đến từ Trường tiểu học An Hảo (phường Trấn Biên); giải nhất bảng B thuộc về đội thi đến từ Trường THCS Trần Hưng Đạo (phường Trấn Biên) và giải nhất bảng C thuộc về Trường TH-THCS-THPT Song ngữ Lạc Hồng (phường Trấn Biên). Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao các giải nhì, ba, tư cho các đội thi.