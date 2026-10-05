Trong số 9 hài cốt liệt sĩ (HCLS) được tìm thấy, Đội K70, Cục Chính trị Quân khu 7 quy tập 1 HCLS tại tỉnh Tboung Khmum; Đội K71, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Tây Ninh quy tập 4 HCLS tại các tỉnh Banteay Meanchey và Oddar Meanchey; Đội K73, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh quy tập 4 HCLS tại các tỉnh Pailin và Svay Rieng.

Cán bộ, chiến sĩ các Đội K tổ chức đào tìm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Campuchia.

Kết quả trong ngày tiếp tục nối dài những tín hiệu tích cực sau hơn một tháng các đội K triển khai nhiệm vụ giai đoạn 1, mùa khô 2026-2027.

Từ ngày 4/9 - 5/10, 3 Đội K đã tìm kiếm, quy tập 121 HCLS tại Campuchia, trong đó Đội K70 quy tập 38 HCLS, Đội K71 quy tập 37 HCLS và Đội K73 quy tập 46 HCLS.

Riêng hai Đội K71 và K73 của Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh đã quy tập 83 HCLS trong giai đoạn này. 3 đội K quy tập 9 hài cốt liệt sĩ ở Campuchia.

Kết quả đạt được là sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trên từng địa bàn tìm kiếm, cùng với sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia trong cung cấp thông tin, xác minh vị trí và tạo điều kiện cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Tính chung trong Chiến dịch 500 ngày đêm, đến ngày 5/10, tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm, quy tập 381 HCLS, đạt 63,5% chỉ tiêu 600 HCLS.