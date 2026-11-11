3 đồ uống tốt cho xương được khuyến cáo nên dùng

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Khi bước sang tuổi xế chiều, những cơn đau nhức xương khớp thường trở thành người bạn "không mời mà đến", làm giảm chất lượng cuộc sống. Nhiều người bắt đầu quan tâm hơn đến việc tìm kiếm các đồ uống tốt cho xương để hỗ trợ sức khỏe xương khớp khi lớn tuổi. Tuy nhiên, việc chỉ tập trung vào một loại thực phẩm bổ sung duy nhất đôi khi không mang lại hiệu quả như mong đợi.

“Việc bổ sung canxi đơn thuần là chưa đủ; để xương khớp thực sự khỏe mạnh, cơ thể cần canxi cùng vitamin D, đủ chất đạm (protein) và vận động, trong một chế độ ăn đa dạng, chứ không chỉ dựa vào đồ uống”, theo bác sĩ Đinh Văn Minh, thuộc Đội ngũ chuyên môn Long Châu.

Vậy cụ thể những loại đồ uống nào sẽ mang lại lợi ích tối ưu cho người cao tuổi và cần lưu ý gì khi sử dụng để tránh tác dụng phụ? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết dưới đây.

Tại sao dinh dưỡng từ đồ uống lại quan trọng với xương khớp tuổi già?

Khi tuổi tác tăng lên, hệ cơ xương khớp vốn đảm nhận vai trò vận động và bảo vệ các cơ quan quan trọng như não, tim, phổi bắt đầu suy yếu. Người cao tuổi có nguy cơ mắc các bệnh lý như loãng xương, thoái hóa khớp và suy giảm khối cơ cao hơn, từ đó ảnh hưởng đến khả năng vận động và chất lượng cuộc sống.

Người cao tuổi dễ gặp các vấn đề về xương khớp và cơ bắp

Trong giai đoạn này, mật độ xương có xu hướng suy giảm do sự mất cân bằng giữa quá trình tạo xương và hủy xương. Đặc biệt, nhiều người cao tuổi hạn chế vận động và ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, làm giảm khả năng tổng hợp vitamin D, vì vitamin D giúp cơ thể hấp thu canxi.

Người lớn tuổi là nhóm dễ bị thiếu vitamin D; theo khuyến nghị của Mỹ, người từ 71 tuổi cần 800 IU (20 mcg) vitamin D mỗi ngày. Vì vậy, bên cạnh vận động phù hợp, người cao tuổi cần duy trì chế độ ăn uống cân đối, phù hợp với tình trạng sức khỏe và bệnh lý của bản thân để hỗ trợ sức khỏe xương và cơ.

Tuy nhiên, bằng chứng về từng dưỡng chất còn chưa thống nhất: Các nghiên cứu cho người lớn tuổi uống bổ sung canxi (có hoặc không kèm vitamin D) cho kết quả trái chiều về độ chắc của xương, và chưa rõ có giúp tránh gãy xương hay không; các thử nghiệm bổ sung vitamin D cũng chưa xác nhận được việc giảm té ngã và gãy xương.

3 đồ uống tốt cho xương khi bạn già đi

Không chỉ thực phẩm, những thức uống quen thuộc hằng ngày cũng có thể cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho hệ xương. Tuy nhiên, mỗi loại đồ uống có thành phần dinh dưỡng và lợi ích khác nhau. Dưới đây là 3 lựa chọn đáng cân nhắc để bổ sung vào chế độ ăn uống của người lớn tuổi.

Sữa bò và sữa chua uống - Nguồn cung cấp canxi thiết yếu

Sữa bò và các sản phẩm từ sữa như sữa chua uống từ lâu đã được biết đến là nguồn cung cấp canxi dồi dào. Canxi là thành phần cấu tạo chính của xương, và cần thiết để tạo và duy trì xương. Tuy nhiên, bằng chứng cho thấy uống nhiều sữa hay ăn nhiều chế phẩm từ sữa chưa chắc ngăn ngừa được loãng xương hay gãy xương. Một nghiên cứu tổng hợp nhiều nghiên cứu khác thấy người dùng nhiều sữa và chế phẩm sữa có nguy cơ loãng xương thấp hơn, nhưng chỉ ở các nghiên cứu so sánh tại một thời điểm hoặc so sánh người bệnh với người không bệnh.

Sữa bò và sữa chua uống có thể góp phần bổ sung canxi hằng ngày

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể hấp thu sữa bò một cách dễ dàng. Một số người gặp phải tình trạng khó tiêu, đầy hơi do không dung nạp lactose hoặc có phản ứng với protein A1 beta-casein trong sữa bò truyền thống.

Một nghiên cứu nhỏ trên 45 người gốc Hán tự thấy mình không dung nạp sữa bò, trong đó mỗi người lần lượt uống cả hai loại sữa, cho thấy: Khi uống sữa chứa cả A1 và A2 beta-casein, họ bị đầy hơi, sôi bụng, phân mềm hơn và thức ăn đi qua ruột già chậm hơn so với khi uống sữa chỉ chứa A2; một số chỉ dấu miễn dịch trong máu cũng cao hơn.

Đây chỉ là nghiên cứu thăm dò, mỗi đợt uống chỉ 2 tuần và do một công ty sữa A2 tài trợ, nên chưa đủ để kết luận A1 beta-casein gây viêm trong cơ thể. Đối với những người có cơ địa phù hợp, sữa bò vẫn là nguồn canxi tiện lợi nhờ hàm lượng dưỡng chất ổn định; tác dụng của việc uống sữa lên độ chắc của xương và nguy cơ gãy xương chưa được chứng minh rõ.

Sữa thực vật - lựa chọn thay thế cho người không dung nạp lactose

Đối với những người không dung nạp lactose hoặc không muốn dùng sữa bò, các loại sữa thực vật (plant-based beverages) là giải pháp thay thế an toàn vì chúng đáng kể không chứa lactose. Tuy nhiên, thành phần dinh dưỡng khác nhau nhiều giữa sản phẩm; sữa thực vật không mặc nhiên cung cấp lượng canxi hoặc protein tương đương sữa bò.

Khi chọn mua, nên ưu tiên loại có bổ sung canxi và vitamin D, có lượng protein phù hợp và ít hoặc không thêm đường. Sữa đậu nành bổ sung vi chất thường gần với sữa bò hơn về thành phần dinh dưỡng; đồng thời, người dị ứng đậu nành hoặc các loại hạt vẫn cần đọc kỹ thành phần.

Sữa thực vật là lựa chọn thay thế cho người không dung nạp lactose

Nước cam và sinh tố rau củ bổ sung vitamin C và các vi chất cần thiết

Bên cạnh canxi, sức khỏe xương khớp còn phụ thuộc vào độ bền của các mô liên kết và sụn khớp. Vitamin C trong trái cây và rau củ là chất cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen, một thành phần cấu trúc của mô liên kết. Tuy vậy, vai trò sinh học này không đồng nghĩa với việc nước cam hoặc sinh tố rau xanh có khả năng điều trị viêm khớp hay ngăn chặn thoái hóa sụn.

Vitamin C có trong nước cam và các loại trái cây họ cam quýt là chất không thể thiếu để cơ thể tạo ra collagen. Có thể lựa chọn sinh tố làm từ rau và trái cây, hạn chế lọc bỏ chất xơ và không thêm đường. Khi có thể, nên ưu tiên ăn trái cây nguyên quả thay vì uống nhiều nước ép, vì nước ép thường ít chất xơ hơn; riêng người mắc đái tháo đường cần tính cả lượng carbohydrate của đồ uống.

Nước cam thông thường không phải nguồn canxi đáng kể; chỉ những sản phẩm được bổ sung canxi mới có thể đóng góp thêm khoáng chất này, vì vậy cần kiểm tra nhãn. Không có bằng chứng lâm sàng đủ chắc chắn để gọi các loại nước ép hoặc sinh tố là “liều thuốc chống viêm tự nhiên” cho người đau khớp.

Nước cam cung cấp vitamin C hỗ trợ quá trình tạo collagen trong cơ thể

Những lưu ý vàng khi lựa chọn đồ uống cho người đau nhức xương khớp

Thứ nhất là vấn đề dư thừa canxi. Khi bổ sung canxi quá mức nhu cầu cơ thể trong thời gian dài, đặc biệt là từ các nguồn thực phẩm bổ sung không kiểm soát, người từ 51 tuổi không nên vượt quá 2.000 mg canxi mỗi ngày từ tất cả các nguồn (thức ăn, đồ uống và thực phẩm bổ sung). Khi canxi trong máu hoặc nước tiểu quá cao, có thể bị táo bón, buồn nôn, suy giảm chức năng thận và rối loạn nhịp tim; theo NIH, tình trạng này thường do bệnh lý (như cường tuyến cận giáp hoặc ung thư) hơn là do ăn uống.

Một số nghiên cứu còn liên hệ lượng canxi nạp rất cao với bệnh tim và ung thư tuyến tiền liệt. Viên canxi bổ sung có thể gây đầy hơi, táo bón; cơ thể hấp thu tốt nhất khi mỗi lần uống không quá 500 mg.

Thứ hai là lượng đường trong đồ uống. Nhiều loại sữa hạt hoặc nước ép đóng chai chứa lượng đường cao. Nên đọc nhãn để hạn chế đường thêm vào, đặc biệt với người thừa cân hoặc đái tháo đường. Một số nghiên cứu ghi nhận mối liên quan giữa chế độ ăn nhiều đường và phản ứng viêm, nhưng chưa đủ cơ sở để kết luận uống một loại đồ uống có đường sẽ trực tiếp làm nặng mọi bệnh viêm khớp hoặc bệnh tự miễn.

“Quyết định chọn loại đồ uống nào phải dựa trên sự cân bằng giữa nhu cầu canxi và tình trạng bệnh lý nền như tiểu đường hay suy thận. Thay vì tự ý uống một lượng lớn các sản phẩm bổ sung, người cao tuổi nên ưu tiên đa dạng hóa nguồn dinh dưỡng và tham khảo ý kiến chuyên gia để xác định liều lượng phù hợp”, theo bác sĩ Đinh Văn Minh.

Dinh dưỡng từ đồ uống là điều kiện cần, nhưng không phải là đủ. Người cao tuổi nên ăn uống cân đối, tập luyện phù hợp (như đi bộ, các bài tập tăng sức mạnh cơ và thăng bằng), duy trì cân nặng hợp lý và thực hiện các biện pháp phòng ngã.

Với người có bệnh khớp, bài tập cần được điều chỉnh theo mức độ đau và khả năng vận động. Không nên xem đồ uống như biện pháp giảm đau khớp. Khi đau hoặc sưng khớp kéo dài, tái phát hay ảnh hưởng sinh hoạt, cần đi khám để xác định nguyên nhân. Nếu khớp sưng nóng kèm sốt, đau dữ dội sau ngã hoặc không thể đứng, đi lại hay chịu lực, cần được đánh giá y tế khẩn cấp.

Ăn uống cân đối và vận động phù hợp giúp duy trì sức khỏe xương khớp

Hy vọng những thông tin trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về 3 đồ uống tốt cho xương khi bạn già đi và cách lựa chọn phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng. Thay vì loay hoay tìm kiếm một loại đồ uống thần kỳ, việc phối hợp thông minh giữa sữa, rau quả và duy trì thói quen thăm khám định kỳ chính là chìa khóa hỗ trợ sức khỏe xương và phát hiện sớm các vấn đề cơ xương khớp.