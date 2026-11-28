Ngày 27/11, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Ngày hội Thông tin cơ sở, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2026.

Tại ngày hội diễn ra các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu những mô hình, cách làm hiệu quả. Điểm nhấn là chương trình tôn vinh 45 tập thể và 64 cá nhân điển hình tiên tiến với những thành tích xuất sắc trong hoạt động thông tin cơ sở trên toàn quốc.

Điểm nhấn của Ngày hội là chương trình tôn vinh 109 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến với những thành tích xuất sắc trong hoạt động thông tin cơ sở, gồm 45 tập thể và 64 cá nhân.

Trong đó, tỉnh Cà Mau có 2 tập thể là Phòng Báo chí và Xuất bản thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, Trung tâm Công ích Xã Phan Ngọc Hiển và 1 cá nhân là bà Dương Thị Bào, Giám đốc Trung tâm Công ích xã Hoà Bình, được tôn vinh, nhận Bằng khen của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về thành tích trong công tác thông tin cơ sở giai đoạn 2025-2026.

Đây là sự ghi nhận những nỗ lực, đóng góp trong thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với người dân.

Ông Lâm Sỹ Em, Giám đốc Trung tâm Công ích Xã Phan Ngọc Hiển, nhận Bằng khen tập thể.

Thời gian qua, công tác thông tin cơ sở phát huy vai trò trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh.

Thông qua hệ thống truyền thanh, tuyên truyền trực quan và các hình thức truyền thông phù hợp, thông tin được chuyển tải kịp thời đến người dân, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Tập thể Trung tâm Công ích Xã Phan Ngọc Hiển và bà Dương Thị Bào, Giám đốc Trung tâm Công ích xã Hoà Bình, được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen về thành tích trong công tác thông tin cơ sở giai đoạn 2025-2026.

Giám đốc Trung tâm Công ích Xã Phan Ngọc Hiển Lâm Sĩ Em chia sẻ: “Được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen là niềm vinh dự, sự ghi nhận đối với những nỗ lực của tập thể Trung tâm trong công tác thông tin cơ sở thời gian qua. Đây cũng là động lực để đơn vị tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền, bảo đảm thông tin được truyền tải đến người dân kịp thời, chính xác và thiết thực"./.