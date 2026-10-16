3 điểm đáng chú ý trong phim Killing Time

Killing Time xoay quanh một nhóm phát sóng trực tuyến cùng tên, nổi tiếng nhờ những nội dung gây sốc. Bi kịch xảy ra khi một thành viên qua đời trong lúc phát sóng trực tiếp, đẩy cả nhóm vào tình thế khó khăn. Với quyết tâm lấy lại danh tiếng, các thành viên quyết định đến một bệnh viện bỏ hoang để thực hiện chương trình mới. Tuy nhiên, chuyến ghi hình nhanh chóng biến thành cơn ác mộng khi họ bị một thực thể bí ẩn tấn công và buộc phải chiến đấu để giành lấy cơ hội sống sót.

Điểm đáng chú ý đầu tiên của bộ phim là màn thể hiện của Ryu Hye Young trong vai Yeon Woo. Nhân vật liên tục đối mặt với những tình huống nguy hiểm đến tính mạng khi mắc kẹt bên trong bệnh viện bỏ hoang. Bị dồn vào đường cùng, Yeon Woo không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm mọi cách chống trả và thoát thân. Những biến cố liên tiếp buộc nhân vật phải hành động quyết liệt, qua đó mở ra nhiều phân cảnh căng thẳng, đồng thời cho thấy sự kiên cường của người phụ nữ giữa cuộc chiến sinh tồn khốc liệt.

Killing Time đẩy Ryu Hye Young và Nam Yoon Su vào cuộc chiến sinh tồn tại bệnh viện bỏ hoang.

Bên cạnh yếu tố hành động, danh tính và mục đích của thực thể bí ẩn cũng là nút thắt quan trọng trong Killing Time. Từ một chuyến ghi hình tưởng chừng bình thường, cả nhóm bất ngờ trở thành mục tiêu của những cuộc tấn công khó lý giải. Mối đe dọa liên tục xuất hiện khiến các thành viên không thể lường trước điều gì đang chờ đợi mình phía trước. Đặc biệt, vị trí biệt lập của bệnh viện khiến họ gần như bị cắt đứt với thế giới bên ngoài, càng làm tăng cảm giác bất an và đẩy câu chuyện vào trạng thái căng thẳng kéo dài.

Một điểm nhấn khác nằm ở những màn rượt đuổi diễn ra trong cuộc chạy đua với thời gian. Khi tìm cách thoát khỏi bệnh viện, Yeon Woo, Joo Won (Nam Yoon Su) và các thành viên còn lại không chỉ phải đối phó với những đợt tấn công bất ngờ mà còn chịu áp lực từ giới hạn thời gian nghiêm ngặt. Mỗi giây trôi qua đều khiến nguy hiểm đến gần hơn, buộc các nhân vật phải đưa ra quyết định nhanh chóng trong những tình huống ngặt nghèo. Nhịp phim dồn dập cùng những cuộc truy đuổi liên tiếp hứa hẹn tạo nên bầu không khí nghẹt thở, đồng thời đặt ra câu hỏi liệu cả nhóm có thể thoát khỏi nơi này an toàn hay không.

Với câu chuyện sinh tồn trong không gian biệt lập, những bí ẩn chưa có lời giải và cuộc chiến ngày càng khốc liệt, Killing Time đặt các nhân vật vào tình thế không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bộ phim dự kiến khởi chiếu tại rạp vào ngày 21/10.