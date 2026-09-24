3 địa điểm du lịch lý tưởng tháng 10: Tiết trời se lạnh, biển mây bồng bềnh

Du lịch Mộc Châu tháng 10

Nằm cách trung tâm Hà Nội gần 200km, Mộc Châu, Sơn La là một trong những điểm đến hấp dẫn ở khu vực miền Bắc vào tháng 10. Đây là lúc cao nguyên bước vào mùa cam, mùa hồng, thời tiết mát mẻ, thích hợp cho những chuyến đi ngắn ngày khám phá thiên nhiên, trải nghiệm nông trại và săn mây.

Tháng 10, những vườn cam ở Mộc Châu bắt đầu chín vàng, trong đó có giống cam rốn lồi được nhiều du khách yêu thích. Quả có vỏ mỏng, màu vàng bắt mắt, không hạt, vị ngọt đậm. Nhiều nhà vườn mở cửa đón khách tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm tự tay hái cam. Du khách có thể đăng ký với chủ vườn nếu muốn mua cam mang về, giá khoảng 60.000-80.000 đồng/kg tùy kích cỡ.

Cùng thời điểm, những vườn hồng cũng vào mùa. Những trái hồng căng bóng, vàng óng, lúc lỉu trên cành tạo thành khung cảnh chụp ảnh được nhiều du khách yêu thích. Mùa hồng giòn thường kéo dài từ tháng 8 đến tháng 10, trong khi từ tháng 10 đến cuối năm là mùa hồng chát.

Mùa cam, mùa hồng hấp dẫn du khách. Ảnh: Quang Kiên

Từ Hà Nội, du khách có thể xuất phát khoảng 6h sáng, đến Mộc Châu vào buổi trưa để nhận phòng. Buổi chiều, lịch trình có thể kết hợp tham quan thác Dải Yếm rồi di chuyển về bản Vặt. Tại đây, dòng suối chảy giữa không gian núi rừng, cây cối xanh mát. Vào tháng 10, lượng nước dồi dào, dòng suối trong, tạo không gian phù hợp để du khách ngắm cảnh, cắm trại hoặc tổ chức những bữa ăn ngoài trời.

Bản Vặt cũng là nơi khoảng 98% dân số là người Thái trắng, vì vậy bên cạnh cảnh quan tự nhiên, du khách có thể tìm hiểu đời sống, phong tục và những nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng bản địa.

Suối Tá Văng Hay gồm 3 mó nước chảy xuống, tạo thành thác Dải Yếm, gắn liền với đời sống của dân bản Vặt. Ảnh: Sunny Camping Mộc Châu

Nếu muốn săn mây, du khách có thể tìm tới đỉnh Tò Bò. Tò Bò có thể săn mây quanh năm nếu gặp thời tiết thuận lợi, đặc biệt sau một đêm mưa, sáng hôm sau trời hửng nắng hoặc những ngày không khí lạnh tràn về, độ ẩm cao.

Du lịch Hà Giang cũ tháng 10

Những bản làng ở Lũng Cú, Đồng Văn, Mèo Vạc, Tuyên Quang (khu vực Hà Giang cũ) là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn trong tháng 10. Đây là thời điểm thời tiết vùng cao nguyên đá khô ráo, mát mẻ, những vạt hoa tam giác mạch bắt đầu khoe sắc, xen giữa những cánh đồng cải vàng rực rỡ trên nền núi đá.

Đầu tháng 10, du khách vẫn có thể bắt gặp mùa lúa chín ở Hoàng Su Phì, Nậm Hồng, bản Luốc... Những thửa ruộng bậc thang chuyển màu vàng óng tạo nên một trong những khung cảnh đặc trưng của vùng cao phía Bắc.

Mùa tam giác mạch là đặc sản hấp dẫn du khách tới Hà Giang. Ảnh: Hoàng Dưỡng

Nếu muốn chuyến đi không chỉ dừng ở việc ngắm cảnh và chụp ảnh, du khách có thể dành 1-2 đêm lưu trú tại các bản làng như Lô Lô Chải, Lao Xa hoặc Thèn Pả để trải nghiệm nhịp sống của người dân địa phương.

Nằm dưới chân Cột cờ Lũng Cú, Thèn Pả và Lô Lô Chải chỉ cách nhau vài trăm mét. Hai bản có nhiều nét tương đồng trong kiến trúc với những ngôi nhà trình tường, mái ngói âm dương và hàng rào đá, nhưng Thèn Pả mang vẻ tĩnh lặng, bình yên hơn.

Bên cạnh tham quan, chụp ảnh, du khách có thể trải nghiệm vẽ sáp ong trên vải lanh, nhuộm chàm, làm bánh ngô, mèn mén, cưỡi ngựa khám phá bản làng hoặc thưởng thức những món ăn đặc trưng như thắng cố, lẩu gà đen, rượu ngô men lá.

Làng Thèn Pả nằm dưới chân Cột cờ Lũng Cú. Ảnh: Làng Thèn Pả - Then Pa Village

Lao Xa nằm ẩn mình giữa những ngọn núi cao và các mỏm đá lớn thuộc thung lũng Sủng Là, xã Sà Phìn. Vài năm gần đây, bản trở thành điểm đến được nhiều du khách tìm tới bởi không gian yên tĩnh, cảnh quan còn giữ vẻ hoang sơ. Hiện trong bản còn khoảng 5 ngôi nhà trình tường 3 gian có tuổi đời khoảng 80 năm, mái lợp ngói âm dương.

Bên cạnh những ngôi nhà cổ, người dân đã dựng mới khoảng 60 ngôi nhà theo kiến trúc truyền thống của người Mông, từ khuôn viên, hàng rào đá đến cách bài trí không gian sống. Xung quanh nhà, những luống rau và khóm hoa được trồng xen kẽ, tạo nên khung cảnh mộc mạc, đặc trưng của một bản làng vùng cao.

Du lịch Đà Lạt tháng 10

Nằm cách TPHCM khoảng 300km, với khí hậu mát mẻ quanh năm, Đà Lạt, Lâm Đồng là điểm nghỉ dưỡng được nhiều du khách lựa chọn. Từ tháng 10 đến tháng 12, Đà Lạt bước vào mùa khô, thời tiết se lạnh và cũng là lúc cảnh sắc ngoại ô trở nên đặc biệt hấp dẫn. Những cung đường ngập sắc vàng của hoa dã quỳ, đồi cỏ hồng lung linh trong sương sớm hay những dải mây phủ kín núi đồi tạo nên khung cảnh đặc trưng của Đà Lạt.

Du khách có thể dành 1-2 ngày khám phá các điểm đến thiên nhiên như vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, hồ Tuyền Lâm, thác Datanla, Prenn, Voi, Pongour hay hồ Suối Vàng. Với những người yêu thích săn mây, ngắm hoàng hôn và cắm trại qua đêm, các địa điểm như đồi Đa Phú, Thiên Phúc Đức, đồi Trọc, đồi chè Cầu Đất hay đỉnh Hòn Bồ là những lựa chọn phù hợp.

Biển mây lúc 5h30 sáng ở đồi chè Cầu Đất. Ảnh: Linh Trang

Cuối năm cũng là mùa hồng đặc trưng của Đà Lạt. Mùa hồng thường bắt đầu từ tháng 9 và kéo dài đến hết tháng 12, nhưng từ tháng 10, những vườn hồng bước vào giai đoạn chín rộ. Quả chuyển dần từ vàng sang cam rồi đỏ, trong khi lá cây cũng bắt đầu đổi màu, tạo nên khung cảnh nhiều sắc màu giữa những khu vườn ngoại ô.

Không chỉ đến để chụp ảnh, du khách còn có thể trải nghiệm thu hoạch hồng, tự tay lựa từng quả chín trên cây và thưởng thức ngay tại vườn. Những trái hồng chín mềm, mọng nước, vị ngọt hậu mang đến một trải nghiệm đặc trưng của Đà Lạt vào mùa thu.

Đây cũng là thời điểm thích hợp để kết hợp tham quan vườn hồng với các cung đường săn mây, ngắm hoa dã quỳ và khám phá vùng ngoại ô thành phố.