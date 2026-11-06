3 dấu hiệu bất thường ở bàn chân có thể cảnh báo nguy cơ đột quỵ, nhiều người dễ bỏ qua

Đột quỵ thường được nhận biết qua các biểu hiện như méo miệng, nói khó, yếu liệt tay chân. Tuy nhiên, một số thay đổi bất thường ở bàn chân cũng có thể liên quan đến vấn đề tuần hoàn hoặc thần kinh, cảnh báo nguy cơ sức khỏe mà nhiều người, đặc biệt là người cao tuổi, dễ bỏ qua.

Trên thực tế, không ít người khi bị tê chân, lạnh bàn chân hoặc đi lại khó khăn thường cho rằng nguyên nhân xuất phát từ tuổi tác, vận động nhiều hay thiếu canxi. Việc chủ quan, tự điều trị tại nhà có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời điểm phát hiện và xử trí bệnh lý nguy hiểm.

1. Đột ngột yếu hoặc mất sức ở một bên chân

Một trong những dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý là tình trạng một bên chân đột nhiên yếu, mềm nhũn, khó nhấc lên khi đi lại. Người bệnh có thể cảm thấy bước chân không vững, như giẫm lên bông hoặc cơ thể nghiêng về một phía.

Điểm đáng chú ý là triệu chứng có thể xuất hiện đột ngột, kéo dài vài phút rồi tự biến mất hoặc tái diễn nhiều lần. Nhiều người nhầm lẫn biểu hiện này với đau thần kinh tọa, bệnh cột sống hoặc thiếu canxi.

Tuy nhiên, yếu đột ngột một bên chân có thể là dấu hiệu của cơn thiếu máu não thoáng qua hoặc đột quỵ. Ngay cả khi triệu chứng tự hết, người bệnh vẫn cần được thăm khám khẩn cấp.

Một trong những dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý là tình trạng một bên chân đột nhiên yếu, mềm nhũn, khó nhấc lên khi đi lại.

2. Bàn chân hoặc cẳng chân đột nhiên lạnh, tê bì

Nếu hai bàn chân có sự khác biệt rõ rệt về nhiệt độ, chẳng hạn một bên ấm trong khi bên còn lại lạnh bất thường, kèm cảm giác tê bì kéo dài, người bệnh không nên chủ quan.

Tình trạng này có thể liên quan đến rối loạn tuần hoàn máu, bệnh lý thần kinh ngoại biên hoặc một số vấn đề về mạch máu. Trong trường hợp tê yếu xuất hiện đột ngột ở một bên cơ thể, đây cũng có thể là biểu hiện cảnh báo tổn thương thần kinh do thiếu máu não.

Dù vậy, lạnh chân và tê chân không phải dấu hiệu đặc hiệu của nhồi máu não. Người bệnh cần được kiểm tra để xác định chính xác nguyên nhân.

3. Ngón chân đổi màu, vết thương lâu lành

Ngón chân hoặc mu bàn chân chuyển sang màu trắng nhợt, tím tái, đi kèm cảm giác lạnh có thể là dấu hiệu tuần hoàn máu ở chi bị suy giảm.

Khi lượng máu đến các mô không đủ, oxy và dưỡng chất khó được cung cấp đầy đủ, khiến quá trình phục hồi tổn thương bị ảnh hưởng. Vì vậy, những vết trầy xước nhỏ ở bàn chân có thể lâu lành hơn bình thường.

Đây có thể là biểu hiện của bệnh động mạch ngoại biên, đặc biệt ở người mắc tiểu đường, tăng huyết áp hoặc rối loạn mỡ máu.

Ngón chân hoặc mu bàn chân chuyển sang màu trắng nhợt, tím tái, đi kèm cảm giác lạnh có thể là dấu hiệu tuần hoàn máu ở chi bị suy giảm.

Những sai lầm cần tránh khi bị tê lạnh bàn chân

Nhiều người có thói quen ngâm chân bằng nước thật nóng hoặc xoa bóp với suy nghĩ giúp máu lưu thông tốt hơn. Tuy nhiên, cách làm này tiềm ẩn nguy cơ, nhất là với người mắc tiểu đường do khả năng cảm nhận nhiệt độ ở bàn chân có thể suy giảm, dễ dẫn đến bỏng và loét.

Bên cạnh đó, quan niệm truyền dịch định kỳ để làm sạch mạch máu cũng không có cơ sở khoa học. Việc tự ý truyền dịch có thể gây quá tải tuần hoàn, ảnh hưởng đến tim và thận.

Người bệnh cũng không nên tự ý giảm hoặc ngừng thuốc điều trị huyết áp, tiểu đường, mỡ máu để thay thế bằng các sản phẩm quảng cáo có tác dụng hoạt huyết, thông mạch.

Chủ động chăm sóc sức khỏe, nhận biết sớm dấu hiệu đột quỵ

Để bảo vệ hệ tim mạch và mạch máu não, mỗi người nên duy trì chế độ ăn uống cân đối, hạn chế muối, chất béo không lành mạnh, kiểm soát huyết áp, đường huyết và mỡ máu. Đồng thời, cần vận động phù hợp, duy trì cân nặng hợp lý và tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ.

Người cao tuổi, đặc biệt là người mắc bệnh nền, nên thường xuyên kiểm tra bàn chân để phát hiện sớm tình trạng đổi màu da, sưng đau, vết thương hoặc cảm giác bất thường. Nếu xuất hiện triệu chứng mới, kéo dài hoặc tăng dần, cần đi khám để xác định nguyên nhân.

Đặc biệt, khi đột ngột xuất hiện méo miệng, yếu hoặc tê liệt một bên tay chân, nói khó, nhìn mờ, mất thăng bằng, cần nghĩ đến nguy cơ đột quỵ và gọi cấp cứu 115 ngay lập tức. Không nên chờ triệu chứng tự hết hoặc tự điều trị tại nhà.

Phát hiện sớm, cấp cứu kịp thời và kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ là những biện pháp quan trọng giúp hạn chế tổn thương não và giảm nguy cơ biến chứng lâu dài.