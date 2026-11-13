3 đặc sản nhất định phải thử khi đến Jeju mùa thu

Tháng 11 là thời điểm thích hợp để khám phá ẩm thực địa phương khi đảo Jeju trải qua mùa thu mát mẻ. Hòn đảo có nhiều món ngon, đặc sản, gắn liền với lịch sử và văn hóa của người dân bản địa. Thịt lợn đen, bánh gạo Omegi-tteok và quýt là 3 đặc sản đáng chú ý, theo Korea Times.

Thịt lợn đen

Ảnh minh họa: Livingnomads

Thịt lợn là một trong những nguyên liệu quan trọng trong văn hóa ẩm thực Jeju. Từ lâu, món ăn này đã xuất hiện trong các dịp quan trọng của gia đình như đám cưới, đám tang.

Lợn đen Jeju nổi tiếng với phần thịt có nhiều mỡ xen kẽ trong thớ cơ và tỷ lệ thịt đỏ cao hơn so với các giống lợn thông thường, tạo nên hương vị đậm đà đặc trưng.

Tại địa phương, thịt thường được bán với những miếng dày, tính theo đơn vị "geun", tương đương khoảng 600g. Cách chế biến phổ biến là nướng trên bếp than tổ ong hoặc than củi, sau đó chấm với nước xốt cá cơm lên men có tên gọi "meljeot" theo tiếng địa phương.

Ngoài thịt lợn đen nướng, du khách có thể thử dombae gogi - món thịt lợn luộc thái lát, bày trên thớt gỗ hoặc món mì ăn cùng nước dùng ninh từ xương lợn đen

Bánh gạo kê Omegi-tteok

Bánh gạo kê Omegi-tteok. Ảnh: Busan Kitchen

Omegi-tteok là loại bánh truyền thống của Jeju, được làm từ hạt kê và ngải cứu. Món ăn này có nguồn gốc từ tập quán sử dụng kê của người dân trên đảo.

Do địa hình núi lửa khiến ruộng lúa nước không phổ biến, gạo từng là loại lương thực khan hiếm tại Jeju. Người dân chủ yếu sử dụng kê để nấu rượu. Họ nghiền hạt kê thành bột, làm nguyên liệu cho quá trình ủ rượu, đồng thời dùng làm bánh lăn qua bột đậu đỏ hoặc bột đậu nành.

Mặc dù vẻ ngoài của bánh trông thô ráp và không đẹp mắt, nhưng bên trong lại vô cùng dai ngon với sự kết hợp tuyệt vời giữa vị ngọt dịu của đậu đỏ và vị béo ngậy đặc trưng.

Bánh thường được đóng gói riêng từng chiếc, thuận tiện vận chuyển và có thể bảo quản đông lạnh. Nhờ đó, Omegi-tteok trở thành một trong những món quà lưu niệm phổ biến được du khách lựa chọn khi đến Jeju.

Quýt Jeju

Một người nông dân đang làm việc tại vườn quýt trên đảo Jeju. Ảnh: Yonhap

Tháng 11 là mùa thu hoạch quýt trồng ngoài trời tại Jeju. Từ giữa tháng, các vườn quýt bắt đầu chuyển sang màu cam khi trái cây bước vào thời điểm chín thích hợp để thu hái.

Nhiều trang trại trên đảo mở cửa đón khách đến tham quan và tự tay hái quýt từ tháng 10 đến đầu năm sau. Chi phí trải nghiệm thường khoảng 10.000 won (hơn 190.000 dồng) cho lượng quýt từ 1-2kg. Quýt Jeju thường có hàm lượng đường cao, ngọt, vỏ mỏng, mọng nước.