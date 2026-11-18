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Cô giáo thương học trò nhỏ thiếu vắng tình mẹ

6h30 mỗi sáng, bé Lê Ngọc Linh Đan (3 tuổi) mặc áo khoác, đeo chiếc cặp nhỏ, đứng trước cổng nhà ở thôn Hóa Quỳ 1, xã Hóa Quỳ (Thanh Hóa), ngóng chờ các cô giáo đi qua đón đến trường.

Chỉ cần thấy bóng dáng cô Lệ, cô Thương hoặc cô Chuyên xuất hiện, bé lại vui vẻ chạy ra, leo lên xe để đến lớp.

Hình ảnh ấy được anh Lê Văn Thắng (40 tuổi), bố của Linh Đan, ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội ngày 10/11, nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Theo anh Thắng, Linh Đan mất mẹ khi mới hơn một tháng tuổi. Từ đó, cô bé lớn lên trong sự chăm sóc của bà nội đã 75 tuổi, trong khi bố thường xuyên phải đi làm xa.

Các cô giáo đến đón Linh Đan đi học vào mỗi buổi sáng. Ảnh cắt từ video

Năm học 2025-2026, khi Linh Đan đủ 18 tháng tuổi, anh Thắng đưa con đến Trường Mầm non Hóa Quỳ. Bé học tại điểm trường lẻ Liên Hiệp, cách nhà hơn 2km.

Do bà nội tuổi cao, không biết đi xe máy nên việc đưa đón cháu mỗi ngày gặp nhiều khó khăn. Ban đầu, bà phải nhờ phụ huynh trong xóm chở cháu đến lớp. Những hôm ở nhà, anh Thắng tranh thủ đưa con đi học.

Biết hoàn cảnh của cô bé, cô Lê Thị Lệ (45 tuổi), giáo viên chủ nhiệm lớp nhà trẻ, chủ động ghé qua đón em mỗi sáng. Nhà cô nằm trên tuyến đường đi làm nên thuận tiện trong việc đưa Linh Đan đến trường.

“Những ngày đầu, cô bé còn lạ lẫm, chưa chịu đi cùng cô. Có hôm bà nội phải bế cháu ngồi phía sau xe máy, cùng cô giáo đến lớp rồi lại nhờ phụ huynh khác chở về”, cô Lệ kể.

Dần dần, Linh Đan quen với việc được cô đón. Mỗi sáng, cứ đến giờ đi học, bà lại đưa cháu ra trước cổng nhà chờ.

Cô Lê Thị Lệ trực tiếp đưa Linh Đan đến trường hơn một năm qua. Ảnh: NVCC

Không chỉ cô Lệ, những giáo viên cùng tuyến đường khi đi qua, thấy hai bà cháu đứng đợi cũng chủ động dừng xe đưa bé đến trường.

Món quà giản dị từ các cô giáo

Sang năm học này, Linh Đan lên lớp 3 tuổi, học với cô Thương và cô Chuyên. Vì vậy, cả 3 cô giáo duy trì việc đưa đón em như trước. Không có lịch phân công cố định, ai đi ngang qua nhà bé trước thì đón trước. Buổi chiều, nếu thuận đường, các cô hoặc hàng xóm lại giúp đưa em về nhà.

Cô Lệ kể, trên đường đến trường, Linh Đan thường ríu rít gọi tên cô rồi nhắc đi nhắc lại câu: “Cô ơi, chiều về bà”. Những lời nói ngây thơ ấy khiến các cô càng thương cô học trò nhỏ.

Cô Nguyễn Thị Thu, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hóa Quỳ, cho biết việc 3 giáo viên thay nhau đưa đón Linh Đan xuất phát từ tình cảm tự nhiên, không có sự phân công hay vận động nào từ nhà trường.

"Thương hoàn cảnh của cháu, các cô cứ thế giúp đỡ, lâu dần trở thành việc làm quen thuộc mỗi ngày”, cô Thu chia sẻ.

Lớp 3 tuổi tại Trường Mầm non Hóa Quỳ của Linh Đan. Ảnh: NVCC

Mới đây, khi trở về sau chuyến đi dài ngày, anh Thắng rất xúc động khi nhận ra con gái không còn chờ bố đưa đi học như trước mà cứ đến giờ lại tung tăng ra cổng, háo hức đợi các cô.

Với anh, đó vừa là niềm vui, vừa là sự biết ơn. Những ngày chạy xe đường dài, anh luôn canh cánh nỗi lo con gái thiếu vắng tình mẹ, phải ở nhà với bà nội tuổi cao. Mỗi lần trở về, anh chỉ kịp đưa con đi chơi, ngủ cùng con một đêm rồi lại tiếp tục hành trình mưu sinh.

“Từ khi các cô hỗ trợ đưa đón con đi học, tôi yên tâm hơn hẳn khi chạy xe đường dài. Gia đình rất biết ơn sự nhiệt tình của các cô”, anh Thắng chia sẻ.

Theo cô Thu, với các cô giáo ở điểm trường lẻ Liên Hiệp, việc dừng xe đón một học trò trên đường đến lớp có lẽ chỉ là hành động nhỏ. Nhưng với Linh Đan, những chuyến xe mỗi sáng không chỉ giúp em đến trường thuận lợi hơn mà còn mang theo sự chở che, yêu thương của các cô giáo.