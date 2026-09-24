3 cây cầu 'mất dấu' trong nước lũ, người dân Hà Nội phải đi vòng 10 km để sang sông

Nhiều cây cầu bắc qua sông Đáy bị nước lũ dâng cao làm ngập sâu tới 90 cm.

Do mưa lớn, mực nước sông Đáy lên 6,62 m, vượt mức báo động II 0,12 m, tràn qua cầu Đại Thành và cầu Tân Phú (xã Hưng Đạo, Hà Nội), cầu 72 (xã An Khánh, Hà Nội). Do các vị trí này không bảo đảm an toàn, phương tiện bị cấm lưu thông qua khu vực ngập.

Ghi nhận ngày 18/9 tại cầu 72, nước lũ dâng cao tràn qua mặt cầu khiến công trình hiện hữu gần như mất dấu hoàn toàn dưới dòng nước. Liền kề đó, các trụ bê tông của dự án cầu mới đang thi công dở dang cũng bị nước ngập quá nửa thân trụ.

Một đoạn cầu dài khoảng 15–20 m đã hoàn toàn biến mất dưới dòng lũ sông Đáy, người đi đường chỉ còn nhận diện được vị trí cây cầu qua hai trụ cọc trơ trọi ở hai đầu cầu. Trước áp lực dòng nước chảy xiết và mực ngập sâu nguy hiểm, cơ quan chức năng đã phong tỏa toàn bộ lối đi để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Nước lũ sông Đáy dâng ngập khiến cây cầu cũ hoàn toàn mất dấu, mực nước dâng cao chạm gần đến đỉnh hai trụ cọc ở đầu cầu. (Đồ hoạ minh hoạ vị trí cầu 72 - ảnh bên trái)

Cơ quan chức năng đã cấm hoàn toàn người và phương tiện lưu thông qua cây cầu này, khiến người dân phải đi đường vòng hàng chục kilomet để di chuyển giữa hai bờ.

Do cầu 72 ngập sâu và bị cấm qua lại hoàn toàn, nhiều người dân khi tới đầu cầu đành phải quay đầu tìm hướng đi khác.

Tại cầu Đại Thành, nước lũ dâng cao tràn sâu qua mặt cầu buộc lực lượng chức năng phải lập chốt, cấm hoàn toàn người và phương tiện qua lại để bảo đảm an toàn. Cây cầu vốn có kết cấu yếu, là tuyến kết nối dân cư hai bên sông Đáy phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương và học tập hàng ngày của người dân địa phương. (Đồ hoạ minh hoạ vị trí cầu Đại Thành - viền đỏ)

Ông Đỗ Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo, cho biết cầu Đại Thành hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên xảy ra ùn tắc ngay trong điều kiện sinh hoạt bình thường. Đặc biệt, mỗi khi có lũ về, cầu buộc phải dừng lưu thông hoàn toàn, ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại của người dân địa phương.

Còn tại cầu Tân Phú, từ ngày hôm qua nước lũ nhấn chìm cầu. Trong khi đó, công trình cầu Tân Phú mới kề bên vẫn chưa hoàn thiện để kịp thời phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. (Đồ hoạ minh hoạ vị trí cầu Tân Phú - viền đỏ)

Toàn bộ kết cấu cầu Tân Phú đã bị nước lũ sông Đáy nuốt trọn và mất dấu hoàn toàn; mặt nước dâng cao phẳng lặng, điểm nhận diện duy nhất của cây cầu chỉ còn là hai cọc sắt ở mố cầu trơ trọi nhô lên.

Việc tạm dừng lưu thông qua cầu Tân Phú khiến mạch giao thông kết nối hai bờ bị cắt đứt. Bà Loan, một người dân địa phương, chia sẻ: "Bình thường chạy xe qua cầu chỉ mất vài phút là sang bờ bên kia, nay cầu cấm ngặt vì nước ngập sâu, bà con quanh đây ai nấy đều phải đi vòng xa thêm vài cây số. Đường vòng vừa hẹp, vừa đông xe lại trơn trượt mùa mưa, việc đưa đón con đi học hay chở hàng hóa mưu sinh đều vất vả hơn".

Nhiều người chưa nắm được thông tin, khi đến điểm ngập đành phải quay đầu tìm hướng đi khác.

Khi mực nước sông Đáy duy trì ở mức cao, việc tiếp tục cấm lưu thông qua 3 cầu Đại Thành, cầu 72 và Tân Phú khiến việc đi lại, giao thương của người dân hai bờ bị xáo trộn. Trước tình trạng hạ tầng thường xuyên bị chia cắt mỗi mùa mưa lũ, người dân mong mỏi các dự án cầu mới sớm hoàn thành, đồng thời kiến nghị thành phố có phương án đầu tư kiên cố hóa hệ thống cầu dân sinh để ổn định giao thông lâu dài.