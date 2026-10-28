3 cây cảnh quý trong quan niệm xưa, nở hoa được tin là điềm lành

Người xưa có câu “nhất hoa nhì cảnh”, bởi cây ra hoa không chỉ để ngắm mà còn là “ngôn ngữ” của trời đất, gửi gắm điềm lành đến gia chủ.

Có 3 loại cây được người xưa đặc biệt trọng dụng, xem như bảo vật phong thủy: cây vừa đẹp, hoa vừa thơm, lại tượng trưng cho vượng tài, tụ lộc. Mỗi độ cây ra hoa, người ta tin rằng đó là lời chúc của trời đất: năm nay làm ăn phát đạt, gia đình sung túc, an khang.

Cây vạn tuế ra hoa là điềm đại cát

Cây vạn tuế (Cycas revoluta) là cái tên đặc biệt nhất trong danh sách này. Vạn tuế mang vẻ đẹp uy nghi, cổ kính với thân cây xù xì như vảy rồng và tán lá xanh cứng cáp tỏa tròn đều như một chiếc vương miện.

Cây vạn tuế cổ kính, mỗi lần ra hoa là điềm đại cát, tài lộc dồi dào.

Cái tên “vạn tuế” đã nói lên tất cả: sức sống bất diệt, trường tồn cùng năm tháng. Cây có thể sống hàng chục năm, càng già càng quý.

Điều khiến vạn tuế được người xưa đặc biệt yêu thích là độ hiếm của những lần cây “nở hoa”.

Vạn tuế không ra hoa theo nghĩa thực vật học mà tạo nón sinh sản. Cây thường mất nhiều năm mới đạt độ trưởng thành sinh sản, và thời điểm sinh nón không cố định. Vì hiện tượng này không xuất hiện thường xuyên ở nhiều cây trồng cảnh, dân gian thường gọi đó là “vạn tuế ra hoa” và xem như một dấu hiệu may mắn.

Trong phong thủy, vạn tuế tượng trưng cho sự trường thọ, vững chãi và quyền uy. Cây thường được trồng ở sân trước, hai bên cổng hoặc trong chậu lớn đặt ở sảnh, vừa để trấn giữ, xua đuổi tà khí, vừa để “giữ lộc” cho gia đình.

Vạn tuế ưa nắng, chịu hạn rất tốt, gần như không cần chăm sóc nhiều; chỉ cần đất thoát nước tốt và tránh để úng là cây có thể sống khỏe hàng chục năm.

Với giới nhà giàu, một gốc vạn tuế cổ thụ trong sân không chỉ là cây cảnh mà còn mang ý nghĩa phong thủy, biểu tượng của một cơ nghiệp vững bền qua nhiều thế hệ.

Cây mẫu đơn, biểu tượng của phú quý

Cây mẫu đơn (Paeonia suffruticosa) được mệnh danh là “vua của các loài cây cảnh” trong văn hóa Á Đông.

Cây mẫu đơn ra hoa rực rỡ, biểu tượng của phú quý và thịnh vượng.

Mẫu đơn thân gỗ nổi bật với những bông hoa lớn, cánh xếp nhiều lớp, có các màu đỏ, hồng, trắng và tím tùy giống. Một số giống có hương thơm, trong khi những giống khác ít thơm hoặc gần như không có mùi. Trong văn hóa Á Đông, mẫu đơn thường tượng trưng cho phú quý, vẻ đẹp và sự thịnh vượng.

Người xưa tin rằng, trồng mẫu đơn trước nhà sẽ giúp gia chủ “hút” tài lộc, công danh rộng mở, gia đình hòa thuận.

Cây ra hoa càng to, càng rực rỡ thì điềm lành càng lớn. Cây ưa nắng sáng, đất tơi xốp, thoát nước tốt; tuy hơi “khó tính” hơn các loài khác nhưng bù lại, vẻ đẹp của nó xứng đáng với công chăm sóc.

Với giới nhà giàu, một gốc mẫu đơn cổ thụ trong sân không chỉ là cây cảnh mà còn là người bạn gắn bó thân thiết với gia chủ, cây càng lâu năm càng quý.

Cây trà tượng trưng cho sự trường tồn

Nếu mẫu đơn là vua thì cây trà (Camellia japonica) được xem là “nữ hoàng” của mùa đông.

Cây trà ra hoa giữa mùa đông, tượng trưng cho sự trường tồn và may mắn lâu bền.

Cây trà thân gỗ, lá xanh bóng quanh năm, ra hoa vào cuối đông, đầu xuân - thời điểm vạn vật còn đang ngủ yên như một lời khẳng định sức sống mãnh liệt, bền bỉ.

Hoa trà có cánh dày, xếp thành nhiều dạng khác nhau, với các màu phổ biến như đỏ, hồng và trắng. Tùy giống và điều kiện khí hậu, cây có thể nở vào mùa đông hoặc đầu xuân. Trong văn hóa Á Đông, hoa trà thường gắn với vẻ đẹp thanh nhã, sự bền bỉ và may mắn.

Cây trà có tuổi thọ hàng trăm năm, ra hoa đúng dịp Tết được xem là điềm báo năm mới an khang, tài lộc dồi dào.

Người xưa thường trồng trà ở sân trước hoặc hai bên lối vào, vừa để ngắm hoa, vừa để “giữ lộc” cho gia đình.

Cây ưa bóng râm nhẹ, đất chua, thoát nước tốt; chỉ cần chăm đúng cách, cây sẽ ra hoa đều đặn mỗi năm, mang lại vẻ đẹp quý phái và bầu không khí thanh tao cho không gian sống.