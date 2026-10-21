3 cây cảnh lá kim cho nhà hiện đại vừa đẹp vừa hút tài lộc

Tùng bồng lai

Tùng bồng lai là một trong những lựa chọn hàng đầu cho không gian hiện đại. Đặc trưng bởi những chiếc lá kim nhỏ, xanh mướt mọc dày đặc trên cành, cây thường được tạo dáng bonsai với thân cây uốn lượn hoặc thẳng đứng, tạo nên vẻ đẹp cổ điển nhưng vẫn rất tinh tế. Dáng cây thanh thoát, mềm mại, mang đến cảm giác thư thái, an yên.

Trong phong thủy, tùng bồng lai tượng trưng cho sự trường thọ, may mắn và tài lộc, giúp gia chủ thu hút vượng khí.

Cây tùng bồng lai càng có giá trị khi được tạo dáng đẹp. (Ảnh minh hoạ)

Tùng thơm

Tùng thơm nổi bật với màu lá xanh non tươi sáng và hương thơm dịu nhẹ đặc trưng, giúp thanh lọc không khí và mang lại cảm giác sảng khoái. Cây có dáng hình chóp nón tự nhiên, vươn cao thanh thoát, rất phù hợp với phong cách nội thất hiện đại, tối giản. Tùng thơm không chỉ đẹp mà còn được cho là mang lại may mắn, tài lộc và sự bình an cho gia đình. Cây có thể đặt ở bàn làm việc, cửa sổ hoặc góc phòng để tăng thêm sinh khí.

Cây tùng thơm.

Tùng la hán

Tùng la hán, hay còn gọi là vạn niên tùng, là loại cây thân gỗ có tuổi thọ rất cao, có thể sống đến hàng trăm năm, lá hình kim nhỏ xanh tốt quanh năm, ít rụng lá. Đây là một trong những loại cây được giới chơi cây cảnh đánh giá cao, càng trồng lâu năm giá trị càng tăng. Trong phong thủy, tùng la hán được tin là có khả năng trấn trạch, xua đuổi tà khí, mang lại sự bình an và tài lộc dồi dào cho gia chủ, nên thường được bài trí trang trọng tại sân vườn hoặc sảnh chính của nhà ở, văn phòng.

Cây Tùng la hán bonsai trong không gian nội thất. Ảnh: Baidu