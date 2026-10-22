3 cây cảnh có hoa quanh năm, vừa đẹp nhà vừa hút tài lộc

Hoa giấy

Hoa giấy là cái tên không thể bỏ qua khi nhắc đến cây cảnh có hoa nở quanh năm. Loài cây này không kén đất, chịu nắng hạn tốt, đặc biệt sai hoa và có thể ra hoa nhiều đợt liên tiếp, thậm chí gần như quanh năm nếu được chăm sóc trong điều kiện phù hợp. Về mặt phong thủy, hoa giấy được coi là biểu tượng của sự dồi dào, thịnh vượng và niềm vui bất tận; nhiều người tin rằng trồng hoa giấy trước nhà sẽ giúp gia chủ xua đuổi tà khí, đón nhận những điều tốt đẹp và thu hút tài lộc dồi dào.

Hoa giấy là một trong những lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn có hoa quanh năm.

Hoa mười giờ

Mười giờ là loài hoa quen thuộc với vẻ đẹp mộc mạc nhưng đầy sức sống. Đúng như tên gọi, hoa thường nở rộ vào khoảng 10 giờ sáng khi có nắng và khép lại vào chiều tối. Tuy nhiên, cây ra hoa liên tục và rất dễ trồng, dễ nhân giống.

Cây cực kỳ ưa nắng, chịu hạn tốt, không cần tưới nhiều nước. Đất cát pha, thoát nước tốt. Cắt tỉa cành già để cây ra nhiều nhánh và hoa.

Hoa mười giờ mang nhiều màu sắc rực rỡ.

Hồng môn

Hồng môn được nhiều gia đình lựa chọn nhờ tính thẩm mỹ cao và khả năng nở hoa gần như quanh năm, với mo hoa đỏ rực hình trái tim nổi bật trên nền lá xanh bóng.

Khi đặt ở những vị trí phù hợp, hồng môn được tin là có khả năng kích hoạt vận khí tích cực, hỗ trợ công việc, hoạt động kinh doanh và tài lộc cho gia chủ. Cây đặc biệt hợp với người mệnh Hỏa và mệnh Thổ, đồng thời khá dễ chăm sóc, phù hợp cả với căn hộ chung cư lẫn văn phòng làm việc hiện đại.

Cây hồng môn.