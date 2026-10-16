3 câu hỏi lớn cần được giải đáp trong kiDnap GAME

Nguyên nhân của các vụ bắt cóc và danh tính kẻ chủ mưu vẫn chưa được hé lộ. Những tin nhắn mang tên “Trò chơi bắt cóc” gửi đến gia đình các nạn nhân cũng đặt ra nhiều câu hỏi về diễn biến tiếp theo. Trong đó, ba bí ẩn nổi bật đang thu hút sự chú ý của khán giả.

Một số nhân vật khả nghi xuất hiện trước thời điểm xảy ra các vụ bắt cóc có thể nắm giữ những manh mối quan trọng. Tại Tokyo, thanh tra Niide Toshiro (Kentaro Sakaguchi) tình cờ gặp một chàng trai bí ẩn (Sho Kasamatsu) trên tàu điện ngầm. Người này nhắc đến bài toán xe điện và đặt ra câu hỏi lạnh gáy: “Nếu người đó là vợ anh, anh có giết 5 người để cứu cô ấy không?”. Sau đó, anh ta biến mất không dấu vết.

kiDnap GAME hé lộ những bí ẩn xoay quanh trò chơi bắt cóc và danh tính kẻ chủ mưu.

Trong khi đó, Park Dong Guk (Lee Seo Hwan), nhân viên của một công ty dịch vụ tang lễ, tìm đến bác sĩ Han Ki Joo (Lee Joon Gi) tại Seoul. Han Ki Joo đang chìm trong cảm giác tội lỗi sau ca phẫu thuật thất bại liên quan đến con gái. Những lời nói của Park Dong Guk cho thấy người này dường như biết rõ quá khứ lẫn hoàn cảnh hiện tại của Han Ki Joo, khiến thân phận và mục đích của anh ta càng trở nên khó đoán.

Một chi tiết đáng chú ý khác là chiếc xe van của tiệm hoa Atra cùng những bông hồng đỏ liên tục xuất hiện gần hiện trường các vụ bắt cóc tại nhiều thành phố. Cánh hoa hồng cũng được để lại tại mỗi hiện trường, cho thấy những vụ án có thể đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Các chi tiết lặp lại này được kỳ vọng sẽ trở thành manh mối quan trọng giúp tìm ra sự thật.

Đáng chú ý, Han Ki Joo đến một tiệm hoa để mua hoa cho con gái và được một người phụ nữ cảnh báo: “Trò chơi sẽ bắt đầu sau 5 tiếng nữa”. Không lâu sau đó, con gái anh bị bắt cóc. Diễn biến này làm dấy lên nghi vấn về danh tính người phụ nữ cũng như mối liên hệ của cô với trò chơi sinh tồn.

Những vụ bắt cóc liên tiếp hé lộ nhiều manh mối khó giải.

Bí ẩn cuối cùng nằm ở điểm chung giữa 7 người tham gia trò chơi. Những người thân mất tích bao gồm vợ của thanh tra Niide Toshiro, con gái của bác sĩ Han Ki Joo, chồng của Christina Lin (Alice Ko), một bà nội trợ tại Đài Bắc, người yêu của Janice Lau (Carrie Wong), nữ tiếp viên hàng không tại Singapore, người yêu của Am Thanawan (Narupornkamol Chaisang), nữ tiếp viên tại Bangkok, cháu gái của Miguel Garcia (Joel Torre), tài xế taxi tại Manila, và mẹ của Higa Kuranosuke (Mitsushima Shinnosuke), kỹ sư hệ thống tại Naha.

Điều gì kết nối 7 người này với nhau? Vì sao những người thân yêu của họ lại trở thành mục tiêu của các vụ bắt cóc? Liệu tất cả có liên quan đến một kế hoạch được sắp đặt từ trước? Câu trả lời sẽ dần được hé lộ trong tập tiếp theo của kiDnap GAME, phát sóng lúc 22h ngày 13/10 theo giờ Hàn Quốc.