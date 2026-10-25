3 capybara con đầu tiên chào đời tại Thảo Cầm Viên

Thảo Cầm Viên chào đón 3 capybara 'Anh Yêu Em' Thảo Cầm Viên Sài Gòn thông báo chào đón 3 thành viên capybara con tên lần lượt "Anh", "Yêu" và "Em".

Ngày 25/10, Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết cá thể capybara (chuột lang nước) tên "Cát" tại đây vừa sinh 3 con, được đặt tên là "Anh", "Yêu" và "Em". Sáng sớm 19/10, nhân viên chăm sóc phát hiện capybara mẹ có dấu hiệu sinh con. Qua kiểm tra camera, đơn vị xác định con non đầu tiên chào đời lúc 3h10 cùng ngày.

Trước đó, nhân viên theo dõi và nhận thấy "Cát" có những dấu hiệu mang thai như bụng lớn dần, dáng đi nặng nề hơn bình thường. 7 ngày trước khi sinh, bầu sữa của con vật tăng kích thước rõ rệt, phần bụng cũng xệ xuống nhiều hơn.

Capybara mang thai trung bình 150 ngày, tương đương khoảng 5 tháng. Đây là loài có thời gian mang thai dài nhất trong nhóm động vật gặm nhấm. Mỗi lứa, con cái có thể sinh 2-8 con, thông thường mỗi năm một lứa. Trong suốt cuộc đời, một cá thể cái có thể sinh trung bình 5-7 lứa.

3 cá thể cabybara đầu tiên chào đời tại Thảo Cầm Viên. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Cabybara con khi chào đời đã có đầy đủ lông, răng hàm mọc sẵn; răng cửa bắt đầu phát triển ngay sau đó. Chỉ vài giờ sau sinh, chúng đã có thể di chuyển. Đặc điểm này giúp con non tăng khả năng sống sót trong môi trường tự nhiên.

"Hiện khu vực vườn thú thân thiện tạm ngưng đón khách để bảo đảm sức khỏe cho 3 capybara con. Tuy nhiên, khách tham quan vẫn có thể quan sát chúng chạy nhảy, nghịch ngợm từ bên ngoài khu vực", đại diện Thảo Cầm Viên cho biết.

Capybara là loài gặm nhấm lớn nhất thế giới, sống thành bầy đàn và phân bố chủ yếu ở Nam Mỹ, gần các môi trường ẩm ướt như sông, hồ.

Nhóm capybara gồm "Phú", "Quý", "Cát" và "Tường" gồm 2 con đực và 2 con cái được đưa về Thảo Cầm Viên Sài Gòn từ tháng 12/2024, khi gần một năm tuổi. Đến nay, các cá thể đã bước vào độ tuổi trên 2,5 năm, phù hợp với thời điểm sinh sản lứa đầu được ghi nhận ở con cái.

Capybara con bám mẹ không rời. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Capybara nổi tiếng với bản tính hiền lành, vẻ ngoài điềm tĩnh và khả năng hòa đồng với nhiều loài động vật. Chúng được mệnh danh là "bộ trưởng bộ ngoại giao" của thế giới động vật. Với chiếc đầu tròn, đôi tai nhỏ và thân hình lớn, loài vật này được nhiều người yêu thích, trở thành một trong những "ngôi sao" nổi bật của Thảo Cầm Viên.

Thức ăn yêu thích của capybara là cỏ và khoai lang, ngoài ra còn có thức ăn chuyên dụng. Tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, khách tham quan muốn tương tác, cho capybara ăn phải mua vé 50.000 đồng/người/lượt, thời gian 10 phút. Giá vé đã bao gồm một phần thức ăn dành cho loài vật này.

Du khách đổ xô đến Thảo Cầm Viên chiêm ngưỡng tận mắt, sờ tận tay cabybara dịp đầu năm 2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn được thành lập năm 1864, là một trong những vườn thú lâu đời trên thế giới và thuộc nhóm công trình văn hóa - lịch sử lâu đời tại TP.HCM. Khuôn viên rộng khoảng 20 ha, hiện nuôi dưỡng 138 loài động vật cùng hàng trăm loài thực vật.

9 tháng đầu năm, Thảo Cầm Viên có gần 2 triệu lượt khách, cả bán vé lẫn miễn phí, giúp doanh nghiệp này lãi sau thuế hơn 5,6 tỷ đồng.