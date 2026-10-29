3 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh kịp thời hiến máu cứu người

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh hiến máu cứu người.

Khoảng 15 giờ ngày 28/10/2026, bệnh nhân Đoàn Thị Dung, 70 tuổi, trú tại xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hoá, điều trị tại Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, có dấu hiệu giảm tiểu cầu nghiêm trọng do xơ gan, lách to, nguy cơ vỡ tĩnh mạch thực quản dẫn đến nôn ra máu, xuất huyết, nguy hiểm tính mạng, cần truyền gấp 2 đơn vị tiểu cầu và 1 đơn vị máu để thắt tĩnh mạch thực quản.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh kịp thời hiến máu cứu người.

Nhận được thông tin, Ban Chủ nhiệm CLB Ngân hàng máu sống Công an tỉnh đã rà soát, huy động 4 thành viên nhanh chóng có mặt tại Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh để kiểm tra các điều kiện hiến máu, tiểu cầu.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh kịp thời hiến máu cứu người.

Nhờ sự hỗ trợ của Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh, công tác tiếp nhận thông tin và kiểm tra các xét nghiệm ban đầu được thực hiện nhanh chóng, 3 cán bộ, chiến sĩ đủ điều kiện đã hiến tiểu cầu và máu cho bệnh nhân, gồm: Đại úy Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đoàn Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh; Hạ sĩ Lê Hoàng Dương và Hạ sĩ Lê Hồng Minh, đoàn viên, chiến sĩ nghĩa vụ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cựu hộ Công an tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh kịp thời hiến máu cứu người.

Khoảng 20h cùng ngày, công tác lấy máu, tiểu cầu được hoàn tất, các đơn vị máu, tiểu cầu được truyền cho bệnh nhân ngay trong đêm, hỗ trợ tích cực công tác điều trị của các y bác sĩ.