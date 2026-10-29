3 cán bộ, chiến sĩ công an hiến máu cứu cụ bà 70 tuổi xuất huyết tiêu hoá

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, khoảng 15h ngày 8/10, Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Công an tỉnh nhận được thông tin bệnh nhân Đoàn Thị D. (70 tuổi, trú xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa) đang điều trị tại Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá, bị giảm tiểu cầu nghiêm trọng do xơ gan, lách to, có nguy cơ xuất huyết tiêu hóa nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh nhân cần được truyền gấp 2 đơn vị tiểu cầu và 1 đơn vị máu để phục vụ quá trình điều trị.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Công an tỉnh Thanh Hoá khẩn trương rà soát, huy động 4 thành viên có nhóm máu phù hợp đến bệnh viện, phối hợp kiểm tra các điều kiện hiến máu và hiến tiểu cầu.

2 trong 3 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hoá đang thực hiện hiến máu để cứu cụ bà Đoàn Thị D. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Qua kiểm tra, 3 cán bộ, chiến sĩ đủ điều kiện tình nguyện hiến máu, tiểu cầu gồm Đại úy Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Đoàn Cơ quan Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Thanh Hoá; Hạ sĩ Lê Hoàng Dương và Hạ sĩ Lê Hồng Minh - Chiến sĩ nghĩa vụ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thanh Hoá.

Đến 20h cùng ngày, công tác lấy máu, tiểu cầu hoàn tất. Các chế phẩm máu được bệnh viện tiếp nhận và truyền ngay cho bệnh nhân, đáp ứng nhu cầu điều trị cấp thiết, hỗ trợ các y, bác sĩ trong quá trình cứu chữa người bệnh.

Cách đây khoảng nửa tháng, 2 chiến sĩ thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hoá cũng kịp thời hiến máu, góp phần cứu sống một cụ bà 88 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, cụ Nguyễn Thị Dần (SN 1938), được đưa vào Khoa Huyết học lâm sàng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng huyết áp cao, giảm tiểu cầu nặng, xuất huyết toàn thân. Bệnh nhân có nhóm máu O, cần được truyền máu khẩn cấp để duy trì sự sống.

Ngay khi nhận được thông tin kêu gọi hiến máu, đêm 13/8, các anh Hơ Văn Chứ và Lò Văn Thành (chiến sĩ Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa) nhanh chóng đến bệnh viện. Sau khi hoàn tất các xét nghiệm cần thiết và đủ điều kiện hiến máu, hai chiến sĩ trực tiếp hiến máu để phục vụ công tác cấp cứu. Được truyền máu kịp thời, cụ Dần qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.