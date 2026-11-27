Xin bác sĩ tư vấn, vào mùa đông nên sử dụng gừng như thế nào để giữ ấm cơ thể? Những ai cần thận trọng khi sử dụng gừng? (Lê Duyên - Hà Nội).

BS CKI Nguyễn Trần Như Thủy - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - Cơ sở 3 tư vấn:

Trong các thực phẩm được khuyến nghị thì gừng chính là thực phẩm phổ biến nhất vừa phòng vừa trị chứng đầy hơi khó tiêu, kích thích tiêu hóa.

Với y học cổ truyền, gừng tươi còn được gọi là sinh khương - là vị thuốc có tác dụng ôn trung tán hàn, thông mạch, ôn phế, hóa ẩm vừa công hiệu vừa dễ tìm vừa chữa hiệu quả các chứng thức ăn không tiêu, nôn mửa, đau lạnh vùng bụng.

Ba cách dùng gừng cho mùa đông bạn tham khảo:

1. Ăn gừng tươi chấm muối

Bạn có thể chọn một củ gừng tươi, rửa sạch, thái lát mỏng rồi nhai cùng một chút muối hột. Bạn nên ăn từ từ, từng lát nhỏ để giảm vị cay nồng. Người không quen ăn gừng có thể chọn gừng non hoặc ngâm sơ lát gừng với nước ấm trước khi dùng.

Cách này không phù hợp với trẻ nhỏ do vị cay, nồng của gừng có thể khiến trẻ khó ăn và gây kích ứng.

Gừng - bài thuốc có nhiều cách sử dụng. Ảnh: Minh Huệ.

2. Pha trà gừng ấm

Bạn dùng một củ gừng tươi cỡ ngón tay cái, rửa sạch, cạo vỏ, giã hoặc thái lát mỏng. Sau đó, bạn cho gừng vào khoảng 200ml nước sôi, đậy nắp trong vài phút rồi uống khi còn ấm; có thể thêm một chút mật ong hoặc đường để dễ uống, nhưng không nên pha quá ngọt.

Mọi người nên uống từng ngụm nhỏ. Người trưởng thành có thể dùng một cốc nhỏ, tùy khả năng dung nạp. Chúng ta không nên lạm dụng hoặc pha trà quá đặc, bởi dùng nhiều gừng có thể gây khó chịu đường tiêu hóa, ợ nóng hoặc tiêu chảy ở một số người.

Vào mùa đông, một cốc trà gừng ấm có thể giúp tạo cảm giác dễ chịu, làm ấm cơ thể. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng để khẳng định uống trà gừng hằng ngày giúp phòng cúm hoặc tăng cường miễn dịch.

3. Chườm ấm vùng bụng bằng gừng

Mọi người có thể dùng gừng tươi rửa sạch, giã nhỏ, lấy phần bã cho vào chảo rang nóng rồi bọc trong khăn vải sạch. Sau đó, bạn đợi hỗn hợp nguội bớt, đạt độ ấm dễ chịu mới đặt lên vùng bụng và chườm nhẹ nhàng.

Một cách khác là trộn gừng tươi giã nhỏ với muối hột, rang nóng rồi bọc trong khăn để chườm. Khi túi chườm nguội, bạn có thể làm nóng lại và tiếp tục sử dụng.

Chúng ta cần kiểm tra nhiệt độ trước khi chườm, không đặt trực tiếp gừng hoặc muối nóng lên da để tránh bỏng. Người có da nhạy cảm, giảm cảm giác nóng lạnh hoặc vùng da đang tổn thương cần thận trọng.

Gừng là thực phẩm có thể sử dụng trong bữa ăn hằng ngày, nhưng không phải ai cũng phù hợp với việc dùng gừng thường xuyên hoặc với lượng lớn. Một số người có thể gặp tình trạng ợ nóng, đau bụng, tiêu chảy hoặc kích ứng miệng, họng khi dùng gừng.

Người đang sử dụng thuốc, đặc biệt là thuốc chống đông máu hoặc thuốc có nguy cơ tương tác với thảo dược, nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng gừng với mục đích điều trị hoặc sử dụng các chế phẩm gừng liều cao.