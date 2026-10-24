3 cách giúp bạn gặp nhiều may mắn hơn trong cuộc sống

Chủ động nắm bắt cơ hội và sẵn sàng hành động có thể giúp mỗi người tìm thấy những hướng đi mới trong cuộc sống. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

May mắn không chỉ đến từ những điều ngẫu nhiên. Theo tâm lý học, cách nhìn nhận thất bại, chủ động nắm bắt cơ hội và sẵn sàng thay đổi hướng đi cũng có thể giúp mỗi người tiến gần hơn đến thành công.

Trong một tình huống giả định, hai người cùng bị từ chối khi ứng tuyển vào công việc mơ ước có thể phản ứng hoàn toàn khác nhau. Một người cho rằng mình kém may mắn rồi chìm trong thất vọng. Người còn lại xem đây là cơ hội để điều chỉnh hồ sơ, tiếp tục ứng tuyển và cuối cùng tìm được công việc tốt hơn, theo VICE.

Sự khác biệt nằm ở cách mỗi người đối diện với trở ngại. Dưới đây là 3 cách giúp bạn chủ động tạo ra nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống.

Chủ động nắm bắt cơ hội

Nhiều người chỉ chờ cơ hội xuất hiện mà quên rằng thành công thường đòi hỏi sự chủ động. Sammi Caramela, nhà báo tự do và tác giả, cho biết cô từng được nhận xét là may mắn khi cộng tác với những tòa soạn lớn.

Tuy nhiên, phía sau đó là những kỳ thực tập không lương, những đêm thức trắng và quá trình xây dựng các mối quan hệ nghề nghiệp.

Caramela từng chủ động liên hệ với một người viết hồi ký để đề nghị làm người viết thuê. Sau khi gặp một nhà văn tại lớp học ở Đại học, cô cũng tìm cách liên lạc để tìm hiểu về quy trình xuất bản. Cuộc gặp cuối cùng dẫn đến cơ hội phát hành cuốn tiểu thuyết đầu tay.

Tiến sĩ Wildaliz Caro, nhà tâm lý học lâm sàng, cộng tác viên chuyên môn của Aura Recovery Center, cho rằng việc chủ động liên hệ lại sau những lần gặp gỡ có thể giúp biến một cuộc gặp tình cờ thành cơ hội hữu ích.

Theo bà, nhiều cơ hội tốt nhất thường không dễ nhận ra. Vì vậy, mỗi người cần học cách phát hiện và tận dụng chúng. Dù không thể biết chính xác khi nào cơ hội xuất hiện, chúng ta vẫn có thể chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng hành động khi thời điểm ấy đến.

Tác giả / Tác phẩm

Sống may mắn - Khám phá những thú vị của tâm lý học hành vi

Tác giảThủy Mộng Trung

Xuất bản2023

Nhà xuất bảnThế Giới

Cuốn sách phân tích mối liên hệ giữa tâm lý, hành vi và cách con người ứng xử trong cuộc sống thông qua những câu chuyện gần gũi. Tác phẩm gợi mở cách điều chỉnh suy nghĩ, hành động để cải thiện bản thân và nắm bắt tốt hơn những cơ hội trong đời sống thường ngày.

Cuốn Sống may mắn - Khám phá những thú vị của tâm lý học hành vi của tác giả Thủy Mộng Trung cũng bàn về mối liên hệ giữa tâm lý, hành vi và vận may. Tác phẩm đề cập đến khả năng gia tăng cơ hội gặp những điều thuận lợi thông qua cách suy nghĩ và hành động trong đời sống thường ngày.

Điều này gợi mở rằng thay vì chỉ chờ đợi may mắn, mỗi người có thể chú ý hơn đến những cơ hội đang hiện diện xung quanh.

Tin rằng mình có thể thành công

Niềm tin vào khả năng của bản thân có thể giúp mỗi người kiên trì hơn khi đối mặt với thất bại. Caramela cho biết dù từng nghi ngờ bản thân trong nhiều lĩnh vực, cô vẫn tin vào khả năng viết lách và xem thành công là mục tiêu không dễ từ bỏ.

Theo tiến sĩ Caro, những người thường được xem là may mắn có thể sẵn sàng chấp nhận sự không chắc chắn hơn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa họ chắc chắn sẽ thành công. Quan trọng là cách mỗi người điều chỉnh bản thân khi gặp hoàn cảnh không thuận lợi hoặc thất bại.

Nếu lúc nào cũng nghĩ mình sẽ thất bại, bạn có thể dần xem thất bại là kết quả tất yếu mỗi khi gặp khó khăn. Trên thực tế, ngay cả những người thành công nhất cũng từng vấp ngã trên hành trình của mình.

Niềm tin vào khả năng tiến bộ có thể giúp bạn tiếp tục học hỏi và điều chỉnh cách làm sau những lần chưa đạt mục tiêu. Nhờ đó, bạn có thêm động lực để vượt qua trở ngại thay vì xem mỗi lần thất bại là bằng chứng cho thấy mình không đủ giỏi.

Trong cuốn Tâm lý học thành công, nhà tâm lý học Carol S. Dweck phân tích hai kiểu tư duy: tư duy cố định và tư duy phát triển. Người có tư duy cố định thường xem năng lực là điều khó thay đổi, trong khi người có tư duy phát triển tin rằng khả năng có thể được cải thiện thông qua học hỏi và nỗ lực.

Niềm tin vào khả năng của bản thân giúp mỗi người có thêm động lực vượt qua trở ngại và theo đuổi mục tiêu. Ảnh: Toàn Văn/Pexels.

Tiến sĩ Caro giải thích rằng những người coi trở ngại chỉ là khó khăn tạm thời thường dễ lấy lại tinh thần và vượt qua chúng hơn. Theo bà, việc tin rằng mình có thể thành công trong cuộc sống là một yếu tố có sức ảnh hưởng lớn.

Thay đổi hướng đi khi cần thiết

Một trong những câu nói Caramela yêu thích là: "Bị từ chối cũng có thể là cách cuộc đời hướng bạn sang con đường khác".

Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng ý nghĩa của câu nói này là mỗi khi một cơ hội khép lại, bạn vẫn có thể tìm thấy hướng đi phù hợp hơn với bản thân.

Thay vì xem sự từ chối là cánh cửa đóng lại, khiến ước mơ mãi nằm ngoài tầm với, hãy coi đó là thông tin giúp bạn xác định bước tiếp theo. Cách nhìn nhận vấn đề có thể tạo ra khác biệt lớn.

Tiến sĩ Caro khuyên mỗi người nên thường xuyên đánh giá lại những thói quen và hoạt động hàng ngày để xem chúng có thực sự giúp mình tiến gần hơn đến các cơ hội mong muốn hay không.

Theo bà, dành thời gian mỗi tuần để nhìn lại những việc đã làm là cách giúp mỗi người chủ động định hướng cuộc sống theo mục tiêu của mình. Việc rèn luyện khả năng điều chỉnh sự chú ý và tập trung cũng có thể trở nên hiệu quả hơn khi được thực hành thường xuyên.

Thay vì cố gắng đi theo một con đường không còn phù hợp, bạn có thể xem xét lại mục tiêu, điều chỉnh cách làm và thử những hướng đi mới. Đôi khi, điều giúp bạn tiến gần đến thành công không phải là kiên trì bằng mọi giá với lựa chọn ban đầu, mà là nhận ra khi nào mình cần thay đổi.