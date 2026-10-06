3 cách dùng quả bơ tốt cho sức khỏe

1. Tác dụng của quả bơ với sức khỏe

Quả bơ được các tài liệu Đông y cận và hiện đại mô tả với tên gọi Ngạc lê. Đây là loại quả mới du nhập vào châu Á vài thế kỷ trở lại đây nhưng đã nhận được nhiều sự quan tâm, nghiên cứu từ các nhà nghiên cứu dược liệu. Theo các tài liệu Đông y, quả bơ có vị ngọt, tính bình, hơi mát, đi vào các kinh tỳ, vị, can, đại trường.

Theo Đông y, quả bơ có tác dụng:

Sinh tân chỉ khát: Giúp dưỡng âm, sinh tân dịch, giảm khô cổ họng.

Nhuận tràng thông tiện: Hàm lượng dầu và chất xơ cao trong quả bơ giúp bôi trơn đường ruột, trị chứng táo bón do âm hư hoặc huyết hư.

Kiện tỳ dưỡng vị: Bổ ích tỳ khí, hỗ trợ những người có thể trạng suy nhược, tiêu hóa kém nhờ nguồn dinh dưỡng dồi dào nhưng không gây gánh nặng cho dạ dày.

Thanh nhiệt giải độc: Hỗ trợ thanh can, giúp sáng mắt và giảm mụn nhọt do nhiệt độc.

Nhờ các tác dụng này, quả bơ thường được các thầy thuốc Đông y khuyên dùng trong hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý như táo bón, các chứng bệnh về chuyển hóa, tim mạch, bảo vệ gan, các chứng bệnh về da và phụ khoa.

Quả bơ vị ngọt, tính bình có nhiều tác dụng với sức khoẻ. Ảnh AI

Các nghiên cứu hiện đại cũng chứng minh được nhiều thành phần dinh dưỡng quý trong quả bơ. Đây là loại quả rất giàu chất béo không bão hoà đơn là loại chất béo lành mạnh với cơ thể cùng lượng chất xơ rất cao và rất ít đường. Bên cạnh đó, quả bơ có hệ thống vitamin phong phú với gần 20 loại vitamin khác nhau, trong đó nổi bật nhất là các vitamin tan trong dầu A, K, D, E và các vitamin nhóm B như B5, B6, B1, B2…

Một trong những điểm ấn tượng nhất của quả bơ chính là hàm lượng khoáng chất rất cao, đặc biệt là kali, bên cạnh đó là nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể như magie, đồng, mangan… Bơ cũng là loại quả chứa nhiều hợp chất sinh học và chất chống oxy hóa như lutein, zeaxanthin, phytosterols…

Nhờ thành phần dinh dưỡng kể trên, quả bơ có nhiều tác dụng tốt với sức khỏe như:

Cải thiện tình trạng mỡ máu và bảo vệ hệ tim mạch.

Tăng cường sức khỏe đường ruột và hệ vi sinh.

Tăng khả năng hấp thu dưỡng chất của các thực phẩm khác.

Giảm phản ứng viêm hệ thống và hỗ trợ xương khớp.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng và cải thiện các hội chứng chuyển hóa.

Bảo vệ thị lực.

Chống lão hóa da.

2. Một số cách dùng quả bơ tốt cho sức khỏe

Quả bơ ngoài cách ăn tươi nguyên bản (thường thích hợp cho người cần kiểm soát đường huyết và cân nặng) còn có nhiều cách chế biến khác giúp cơ thể hấp thu trọn vẹn các chất dinh dưỡng và không gây quá tải cho hệ tiêu hóa.

2.1 Salad bơ phối hợp rau củ

Cách làm: Trộn bơ cắt khối với các loại rau củ mùa hè như cà chua, dưa chuột, ớt chuông, rau chân vịt, ức gà; có thể thêm chút nước cốt chanh và dầu ô liu.

Đây là cách ăn tối ưu để tăng hấp thu dưỡng chất từ thực phẩm. Chất béo lành mạnh trong quả bơ hoạt động như một dung môi tự nhiên, giúp cơ thể hấp thu các vitamin tan trong dầu (A, D, E, K) và chất chống oxy hóa gấp 3 đến 5 lần so với việc chỉ ăn rau thuần túy.

2.2 Sinh tố bơ

Cách làm: Xay 1/2 quả bơ với 1 quả chuối chín, 1 lát gừng nhỏ cùng một ít sữa hạt không đường.

Chuối cung cấp vị ngọt tự nhiên thay thế đường, đồng thời bổ sung thêm kali. Một lát gừng nhỏ có tính ấm, giúp ôn trung tán hàn, hóa giải tính béo trệ của bơ, giúp tỳ vị vận hóa thức ăn dễ dàng, không lo đầy bụng hay tiêu chảy; có thể thay thế chuối bằng quả mọng như dâu tây, việt quất... để phù hợp với khẩu vị riêng của từng người.

2.3 Sốt bơ nghiền ăn kèm bánh mỳ

Cách làm: Nghiền nhuyễn thịt quả bơ, trộn đều với hành tây băm nhỏ, rau mùi ta, một chút nước cốt chanh tươi, muối và tiêu. Sau đó, phết hỗn hợp này lên bánh mì nguyên cám nướng giòn và thưởng thức vào bữa sáng.

Hành tây và rau mùi có tính tân tán, giúp hành khí, kích thích tiêu hóa. Tinh bột phức hợp từ bánh mì nguyên cám kết hợp với chất béo và chất xơ của quả bơ giúp giải phóng năng lượng từ từ, ổn định đường huyết suốt cả buổi sáng và bảo vệ niêm mạc dạ dày.

Quả bơ có nhiều tác dụng tốt với sức khỏe, tuy nhiên những người có thể trạng tỳ vị hư hàn, người có nhiều thấp nhiệt, người bệnh thận mạn tính, người dị ứng mủ cao su, người đang sử dụng thuốc chống đông máu nên hạn chế, thận trọng khi ăn bơ.

Nên ăn bơ vào buổi sáng hoặc buổi trưa, tránh ăn vào tối muộn, khi ăn nên tận dụng toàn bộ phần thịt quả có màu xanh ngay sát lớp vỏ do đây là nơi tập trung lượng lớn chất oxy hóa nhóm carotenoid.

Không nên ăn quá nhiều bơ trong ngày, người trưởng thành khỏe mạnh chỉ nên ăn khoảng ½ - 1 quả bơ mỗi ngày để không ảnh hưởng đến sức khỏe.