3 cách bảo quản tôm tươi tại nhà, để lâu không bị đen đầu, mất vị

Tôm chứa nhiều nước và protein, là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển nếu để ở nhiệt độ thường. Sau khi tôm chết, quá trình phân hủy bắt đầu diễn ra, khiến thịt dần mềm, mất độ đàn hồi và xuất hiện mùi tanh mạnh hơn.

Cấp đông ở nhiệt độ thấp giúp làm chậm đáng kể hoạt động của vi khuẩn và enzyme, từ đó kéo dài thời gian bảo quản. Tuy nhiên, cách đóng gói cũng rất quan trọng bởi không khí và nước tự do có thể khiến tôm bị mất nước, ảnh hưởng đến kết cấu sau khi rã đông.

Sơ chế đúng trước khi cấp đông

Sau khi mua tôm, nên rửa nhanh dưới vòi nước lạnh để loại bỏ bùn đất và tạp chất. Không nên ngâm tôm quá lâu trong nước.

Bạn có thể bóc vỏ và rút chỉ đen nếu muốn thuận tiện khi chế biến sau này. Nếu cần giữ nguyên vỏ, có thể bỏ qua bước này. Tôm còn vỏ thường ít bị mất nước hơn nếu được đóng gói đúng cách.

Cuối cùng, dùng khăn giấy sạch thấm thật khô bề mặt tôm. Đây là bước dễ bị bỏ qua nhưng khá quan trọng, bởi lượng nước dư thừa có thể tạo thành nhiều tinh thể đá trong quá trình cấp đông.

Cấp đông tôm ở nhiệt độ thấp giúp làm chậm đáng kể hoạt động của vi khuẩn

3 cách bảo quản tôm tươi ngon

Cấp đông khô

Đây là cách bảo quản tôm phù hợp với những gia đình muốn cấp đông nhanh và tiện lấy từng con khi cần.

Sau khi sơ chế, xếp tôm thành một lớp trên khay có lót giấy nến, cố gắng để các con không chạm vào nhau. Cho khay vào ngăn đá khoảng 1 - 2 giờ, đến khi tôm đông cứng.

Sau đó, nhanh chóng chuyển tôm vào túi zip chuyên dụng hoặc hộp kín. Nếu dùng túi, nên ép càng nhiều không khí ra ngoài càng tốt trước khi đóng.

Ưu điểm của phương pháp này là tôm không bị dính thành một khối, dễ lấy từng con để chế biến. Tuy nhiên, nếu đóng gói không kín, tôm dễ bị mất nước và cháy lạnh hơn.

Cấp đông với nước

Với phương pháp này, tôm được đặt trong hộp hoặc túi chuyên dụng rồi đổ nước sạch sao cho tôm được ngập hoàn toàn. Sau đó đóng kín và cho vào ngăn đá.

Khi đông lại, lớp băng bao quanh tôm giúp hạn chế không khí tiếp xúc trực tiếp với bề mặt, từ đó giảm nguy cơ mất nước và cháy lạnh.

Đây là phương pháp có ưu điểm trong việc giữ độ ẩm và kết cấu của tôm. Tuy nhiên, tôm có thể đông thành khối lớn, chiếm nhiều diện tích và không thuận tiện nếu bạn muốn lấy từng con.

Một mẹo nhỏ là chia tôm thành những phần vừa đủ cho một bữa trước khi thêm nước. Cách này giúp việc rã đông sau đó thuận tiện hơn và hạn chế phải rã đông cả khối tôm.

Hút chân không

Nếu có máy hút chân không, đây là lựa chọn thuận tiện để bảo quản tôm thành từng khẩu phần nhỏ.

Tôm sau khi sơ chế cần được lau thật khô, sau đó chia thành từng phần và cho vào túi hút chân không. Dùng máy loại bỏ không khí rồi hàn kín miệng túi trước khi đặt vào ngăn đá.

Ưu điểm lớn nhất là lượng không khí trong túi được giảm đáng kể, từ đó hạn chế quá trình oxy hóa và nguy cơ cháy lạnh. Các túi cũng được ép gọn, giúp tiết kiệm không gian trong ngăn đá.

Nhược điểm là cần có máy hút chân không và túi chuyên dụng, đồng thời nên chia khẩu phần trước khi hút để tránh phải mở cả túi lớn mỗi lần sử dụng.

Dù chọn phương pháp bảo quản tôm nào, nguyên tắc quan trọng vẫn là tôm phải tươi ngay từ đầu, được sơ chế nhanh, làm khô bề mặt và đóng gói kín.

Khi lấy tôm ra sử dụng, nên rã đông trong ngăn mát tủ lạnh thay vì để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài. Tôm đã rã đông cũng nên được chế biến sớm và không nên cấp đông lại nhiều lần.

Cấp đông đúng cách không khiến tôm giữ nguyên chất lượng như vừa đánh bắt, nhưng có thể giúp hạn chế đáng kể tình trạng mất nước và xuống chất lượng. Chỉ cần dành thêm vài phút cho khâu sơ chế, chia khẩu phần và đóng gói, bạn sẽ thuận tiện hơn rất nhiều trong việc chuẩn bị những bữa ăn từ tôm tại nhà.