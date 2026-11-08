3 cách bảo quản quả quất (tắc) tươi lâu vài tháng không lo thối, hỏng

Quả quất (tắc) thường được sử dụng để pha nước uống, chế biến món ăn hoặc làm gia vị nhờ vị chua thanh và hương thơm đặc trưng. Tuy nhiên, loại quả này khá dễ mất nước, mềm vỏ hoặc xuất hiện nấm mốc nếu bảo quản không đúng cách. Với một vài thao tác đơn giản, bạn có thể giữ quất tươi lâu hơn và tận dụng được nước cốt khi cần thiết.

Dưới đây là 3 phương pháp bảo quản quất dễ thực hiện, phù hợp với nhu cầu sử dụng trong gia đình.

1. Bọc quất bằng giấy để bảo quản trong tủ lạnh

Đối với quất tươi dùng để pha nước uống hoặc chế biến món ăn, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh là một lựa chọn thuận tiện. Việc sử dụng giấy bọc giúp hạn chế quả tiếp xúc trực tiếp với hơi lạnh, đồng thời hỗ trợ thấm bớt độ ẩm trên bề mặt – yếu tố có thể khiến quả nhanh hỏng.

Trước tiên, bạn nên lựa chọn những quả quất còn nguyên vẹn, vỏ căng, không bị dập nát hoặc có dấu hiệu nấm mốc. Nếu quả bị ướt, hãy lau nhẹ bằng khăn sạch hoặc để khô tự nhiên trước khi bảo quản.

Tiếp theo, dùng giấy sạch hoặc giấy báo không có mực in dễ bong để bọc từng quả hoặc chia thành từng nhóm nhỏ. Sau đó, đặt quất vào hộp đựng thực phẩm hoặc túi có lỗ thông khí rồi bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Một số lưu ý cần nhớ:

- Không nên rửa quất trước khi cất tủ lạnh nếu chưa có nhu cầu sử dụng. Độ ẩm còn đọng lại có thể làm quả nhanh hỏng.

- Không xếp quá nhiều quả chồng lên nhau để tránh bị dập.

- Kiểm tra định kỳ, loại bỏ những quả có dấu hiệu mềm nhũn, thối hoặc xuất hiện nấm mốc.

- Nên sử dụng trong thời gian phù hợp, không để quất quá lâu dù đã bảo quản lạnh.

Cách làm này khá đơn giản, thích hợp với những gia đình thường xuyên sử dụng quất nhưng không muốn phải mua mới nhiều lần.

2. Đông lạnh nước cốt quất để dùng dần

Nếu mua hoặc thu hoạch được số lượng quất lớn, bạn có thể vắt lấy nước cốt rồi cấp đông thành từng phần nhỏ. Phương pháp này giúp kéo dài thời gian sử dụng, tiết kiệm công sơ chế và thuận tiện khi cần pha nước uống hoặc chế biến món ăn.

Để thực hiện, trước hết hãy rửa sạch quất dưới vòi nước, để ráo rồi cắt đôi từng quả. Vắt lấy nước cốt bằng dụng cụ sạch, sau đó lọc bỏ hạt và phần bã lớn nếu muốn nước quất có độ trong hơn.

Tiếp theo, rót nước cốt vào khay làm đá với lượng vừa đủ cho mỗi lần sử dụng. Đặt khay vào ngăn đông tủ lạnh cho đến khi nước quất đông cứng. Sau đó, có thể lấy các viên đá quất ra, chuyển vào túi hoặc hộp kín chuyên dùng cho thực phẩm đông lạnh và tiếp tục bảo quản trong ngăn đá.

Khi cần sử dụng, bạn chỉ việc lấy lượng nước quất phù hợp, để rã đông trong ngăn mát hoặc dùng trực tiếp với đồ uống thích hợp.

Để giữ chất lượng nước cốt tốt hơn, cần lưu ý:

- Sử dụng dụng cụ vắt và khay đựng sạch, khô.

- Chia thành từng phần nhỏ để tránh phải rã đông cả hộp nhiều lần.

- Đậy kín hoặc sử dụng hộp chuyên dụng để hạn chế nước quất hấp thụ mùi từ các thực phẩm khác.

- Không cấp đông lại phần nước quất đã rã đông hoàn toàn và để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài.

Cần lưu ý, đông lạnh giúp làm chậm quá trình hư hỏng nhưng không thể bảo đảm nước quất giữ nguyên hoàn toàn hương vị và hàm lượng dưỡng chất ban đầu. Tốt nhất, bạn nên sử dụng trong thời gian hợp lý và kiểm tra chất lượng trước khi dùng.