Tất nhiên mỗi khán giả đều có sở thích riêng khi chọn phim, chẳng có tác phẩm nào chỉ toàn lời khen và ngược lại, những bộ phim bị chê dữ dội vẫn có người yêu thích. Nhưng bảng điểm Douban vẫn được xem là thước đo chính xác về chất lượng một bộ phim, khi có tới hàng chục thậm chí hàng trăm nghìn người chấm điểm nên đây sẽ là phản ánh của số đông khán giả.

Cho đến lúc này, Băng Hồ Trùng Sinh bị xem là phim truyền hình tệ nhất năm 2026 khi chỉ thu về 2.9 điểm Douban, nghĩa là rất dở, không nên xem thì hơn. Băng Hồ Trùng Sinh (Sống Lại Từ Hồ Băng) được giới thiệu là phần 2 của Sở Kiều Truyện - bộ phim cổ trang đình đám từng gây bão từ 9 năm trước.

Nhưng thật không ngờ Băng Hồ Trùng Sinh càng chiếu càng bị chê. Khán giả phàn nàn các cảnh chiến đấu trong phim nhìn quá giả tạo, nhân vật hành động như trẻ con đang chơi đánh trận. Diễn xuất của dàn diễn viên cũng bị chê kém xa bản cũ, Hoàng Dương Điền Điềm chỉ biết trợn mắt, vóc dáng quá nhỏ không có khí chất một nữ tướng. Trương Khang Lạc vai Yến Tuấn thì suốt ngày nhăn nhó để cố tỏ ra nguy hiểm.

Phim cổ trang Vân Tú Hành xếp thứ 2 bảng phong thần với 3.8 điểm. Chuyện phim xoay quanh tiểu thư Phạm Vân vì gia đình sa sút nên phải vào cung làm quý phi cho thành chủ Tề Tranh và dần dà, cô quyết tâm trở thành nữ quan đầu tiên để cứu giúp dân nghèo. Là phim nữ chủ, nhân vật Phạm Vân đối mặt nhiều mưu mô nhưng mạch phim lại thiếu kịch tính, không cao trào, dựng phim rời rạc, hậu kỳ cẩu thả khi tiếng không khớp khẩu hình. Phần hình ảnh quá lạm dụng bộ lọc nên diễn viên nhìn thiếu tự nhiên.

Gấp Ánh Trăng đứng hạng 3 với 4.7 điểm. Phim từng được kỳ vọng thành công vì chung vũ trụ Nam Vu với Vụng Trộm Không Thể Giấu và Khó Dỗ Dành. Tiếc rằng bộ phim có Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu đóng chính đang bị khán giả thờ ơ. Kịch bản bị chê là cũ kỹ, không có chi tiết mới mẻ. Công thức nhà gái thầm thích nhà trai, sau đó rời đi rồi nhà trai lại chinh phục nhà gái đã xuất hiện ở nhiều phim.

Dàn diễn viên cũng bị xem là điểm trừ vì Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu đều chưa phải là bảo chứng rating, đủ sức gánh phim hoặc có lượng khán giả ổn định. Nhất là Lư Dục Hiểu chỉ thấy biểu cảm một màu, khẩu hình cũng chưa đẹp, càng khiến khán giả thấy cô thiếu sức hút hơn Triệu Lộ Tư của Vụng Trộm Không Thể Giấu, Chương Nhược Nam của Khó Dỗ Dành.